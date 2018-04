Ritam Evrope i proslava Exitove titule: Dan pobede u Evropskoj prestonici kulture veći nego ikad!

U Novom Sadu, 9. maj je tradicionalno povod za veliko slavlje, a ove godine će se na Dan pobede uz Ritam Evrope proslaviti i evropska titula! Na tradicionalnoj manifestaciji u organizaciji Studentskog kulturnog centra Novi Sad, pored obeležavanja pobede u Drugom svetskom ratu, biće proslavljena i titula Najboljeg evropskog velikog festivala koju je EXIT nedavno osvojio po drugi put u ovoj deceniji! Veliko slavlje, zakazano na Trgu slobode, ugostiće velike domaće i regionalne bendove kao što su Let 3, Disciplin A Kitschme i Tri kapljice, ali i njujorški sastav The Toaster. Pobednička fešta nastaviće se do ranog jutra u jednom novosadskom klubu, uz ovogodišnje DJ rezidente Exitove Dance Arene.

Muzički program počinje na Trgu Slobode, gde će jedan od najpoznatijih rock sastava na ovim prostorima, Disciplin A Kitschme nastaviti svoju misiju čišćenja i oplemenjivanja javnog života. Trenutno u fazi oblikovanja svog sledećeg albuma, Disciplina će posetiti Novi Sad i još jednom razgaliti srca, razgibati tela i nahraniti bukom sve okupljene. Pridružiće im se Let 3, popularni rok sastav iz slobodarske Rijeke, jedni od apsolutnih miljenika novosadske publike koja je imala priliku da prisustuvuje njihovim avangardnim nastupima. Iz Njujorka nam stiže SKA sastav The Toaster, pripadnici takozvane drugotalasne generacije sastava koji stvaraju i izražavaju se u SKA žanru. Bend poznat po fenomenalnim koncertima punim pozitivne energije i zdravih stavova. Uvertira u večernji program ovogodišnjeg Ritma Evrope biće lokalni „all girl“ pank rok sastav Tri kapljice koje će zagrejati pubiliku te večeri a čiji se album tokom proleća očekuje u izdanju SKC Novi Sad.

Zašto 9. maj?



Nakon kolosalnih razaranja, obeleženim najsurovijim stradanjima i zločinima, do tada nepoznatim u ljudskoj istoriji, Nemačka je, 9. maja 1945, potpisala bezuslovnu kapitulaciju. U Drugom svetskom ratu život je izgubilo preko pedeset miliona ljudi. Na samom početku tog 09. maja 1945, u 00.16 časova, u Berlinu je potpisan akt o bezuslovnoj i konačnoj kapitulaciji nemačkih oružanih snaga. U ime poražene nacističke Nemačke, ovaj akt potpisao je feldmaršal Vilhelm Kajtel. Bezuslovnu kapitulaciju Nemačke su, u ime članica antifašističke koalicije, primili i potpisali sovjetski maršal Georgij Žukov i britanski general Artur Teder. Od tada se Deveti maj u svetu obeležava kao Dan pobede nad fašizmom. Tokom proteklih 66 godina, Dan pobede doživeo je i različite transformacije. Pet godina po okončanju Drugog svetskog rata, 9. maja 1950, francuska vlada objavila je Deklaraciju o stvaranju zajednice za ugalj i čelik između Francuske i Nemačke. Ovaj projekat, upamćen kao Šumanov plan, po tadašnjem ministru spoljnih poslova Francuske, Robertu Šumanu, predstavljao je prvi korak ka stvaranju Evropske ekonomske zajednice, preteči Evropske unije. Zbog toga se Deveti maj obeležava i kao Dan evropskih integracija, kod nas poznat i kao Dan Evrope.

(Foto: Promo)

