DIRLJIVIM PISMOM OPROSTILA SE OD DI-DŽEJA: Volela bih da sam bila VREDNA NJEGOVE LJUBAVI! Avičijeva bivša devojka OTVORILA SRCE

Nakon što je objavljeno da je jedan od najpoznatijih di-džejeva na svetu, Aviči, pronađen mrtav juče u Omanu, brojni poznanici i prijatelji prerano preminule zvezde oprostili su se javno od njega. Među njima je i Emili Goldberg, bivša devojka i najveća Avičijeva ljubav.

"Hajde, bejbi, ne diži ruke od nas. Odaberi me i ja ću ti pokazati ljubav". Ovo su stihovi iz pesme koju je Tim napisao za mene. Volela bih da sam bila vredna toga i njegove ljubavi. Dve godine koliko smo bili zajedno, bio je moja najbliža osoba, najbolji prijatelj. Sada ne mogu da pogledam slike, a da znam da mu nikada više neću videti lice. I dalje sabiram svoje misli. Hvala vam svima na porukama podrške. Probudite me kada se sve ovo završi, jer ne želim da je to stvarno. Počivaj u miru, Aviči", napisala je Emili, koja je sa preminulom zvezdom bila u vezi od 2013. do 2015.



Uzrok Avičijeve smrti još uvek nije otkriven. Ipak, on je bio prilično otvoren po pitanju svojih zdravstvenih problema, zbog kojih je 2016. godine prestao da nastupa. Borio se sa akutnim pankreatitisom, za koji je priznao da je delimično sam kriv, jer je prekomerno unosio alkohol.

Na poslednjim slikama, koje su nastale samo nekoliko dana pre njegove smrti, Aviči je vidno mršav, što jeste karakteristično za osobe koje se bore sa pankreatitisom. Ali ni bolest nije uspela da mu otme jednu stvar do poslednjeg dana - širok osmeh.

