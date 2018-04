ZOVU ME KUPAČICA KRISTINA I DANAS: Seka Sablić otkrila nepoznate detalje sa snimanja Maratonaca, ovako su se glumci borili za honorar!

Kultni film "Maratonci trce počasni krug" već više od tri decenije istim intenzitetom izaziva pažnju publike, a do sada nepoznati detalji nastavljaju da se pojavljuju u javnosti. Neke od njih sada je otkrila i Jelisaveta Seka Sablić.

Slavna glumica priznaje da nije očekivala da će film dostići toliku popularnost.

foto: Printscreen YouTube

"Ne, sigurno ne. Mislim da niko nije bio toliko vidovit da zna da će taj film odoleti vremenu i biti kultni. Kada ga slučajno sada pogledam, uvek se zadržim na TV da ga odgledam do kraja. Na neki specifičan način opušta publiku. Šijan kada je razgovarao sa mnom rekao je da je imao zamisao da to bude u smislu Atelja 212, to kada glumac nosi celu ulogu kao barjak. Uspeo je u tome", ispričala je ona u emisiji "Velika iluzija".

Ona je otkrila da je ljudi na ulici i dalje zovu po liku koji je tumačila.

foto: Printscreen

"Po ulici me ljudi prozivaju "kupačice Kristina". Nije ga vreme pregazilo, ponosna sam na taj film i to što sam deo toga. Mnogo mi je značila "Pulska arena", pošto je nisam očekivala. Nisam bila u tom bubnju za filmske nagrade. Nikada nisam bila u Puli, nisu me zvali nikada. Bila sam u Grčkoj i neki Beograđani su mi javili da sam dobila "Arenu". Bila sam istinski iznenađena, nisam imala snage ni da se radujem", rekla je ona.

Seka je otkrila i do sada neispričane anegdote sa snimanja.

"Počela sam da pričam anegdote. Bora Todorović se jednom naljutio toliko na mene da nismo pričali. Bilo je pitanje da li nam je zabavno na snimanju i ja sam rekla da smo svi tamo bili ozbiljini. Da je bilo vreme kada smo se borili za dnevnice i svi smo se na jezeru Trešnjici borili za novac. Bora je tada stvarno bio go i te scene su autentične, te se on borio da dobije svoj honorar zamotan u ćebe", ispričala je glumica na RTS.

foto: Printscree/Prva TV

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir