ĆERKA DONATELE VERSAĆE DOŽIVELA TRAGEDIJU SA 11 GODINA, PA NASLEDILA 800.000.000 DOLARA: Imala je 32 kilograma, želela da nestane, a slavu nije mogla da podnese!

Ceo svet zna za nju, a slavu koju mnogi žele ona nije mogla da podnese.

Nakon teškog odrastanja bila je na rubu smrti, a nakon dugotrajne borbe sa anoreksijom ćerka Donatele Versaće, Alegra Versaće, i dalje je jako mršava.

Za mladu Alegru život se potpuno preokrenuo tog tragičnog 15. jula 1997. godine. Ubijen je Đani Versaće, tvorac jedne od najvećih modnih imperija 20. veka, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, a za čitavu porodicu to je bio ogroman udarac.

Nakon njegove smrti vlasništvo nad firmom preuzela je Donatela, a mnoge je iznenadilo kada je njena ćerka Alegra na svoj 18. rođendan nasledila skoro 800.000.000 dolara, jer joj je stric ostavio oko 50 odsto kompanije. Bila je Đanijeva mezimica, a u momentu njegove smrti imala je samo 11 godina. Izrasla je u ozbiljnu i povučenu devojke, a period njene adolescencije obeležila je surova borba sa anoreksijom zbog koje su je često prozivali po medijima.

Dok bi mnogi poželeli odrastanje u luksuzu, za Alegru je život sa slavnim prezimenom bio noćna mora.

"Preferiram anonimnost. Neko vreme sam radila s nepoznatim italijanskim dizajnerima, pomagala sam u organizaciji modnih revija, oglašavanju, pomagala sam i u kreativnom delu. Ali najbolji deo tog rada je u tome da sam niko! Plaćaju me, zasad nedovoljno da živim bez briga, ali na sve možete da se naučite kada se osećate slobodno, ako ste ono ko jeste a ne ono što drugi žele da budete, ako ne vidite fotografe iza svakog ugla i ako se ne zakopate u okrutni trač koji može da učini previše štete", izjavila je Alegra pre pet godina za italijanski medij "Republika".

Alegra se borila za život 2010. godine kada je vodila bitku sa anoreksijom i kada je imala samo 32 kilograma. Čitav taj period provela je u bolnici i na kućnom lečenju.

"To zovem svojim razdobljem nepostojanja, bila sam izgubljena u razmišljanjima i nisam mogla da se suočim sa realnošću, imala sam zatvorene oči. Iznad svega, htela sam jedno - da budem niko, da me nema, da budem neprepoznatljiva, da me ne jure. Gde god odem ja sam Versaće. Nisam mogla da pobegnem i to mi je naštetilo", iskreno je govorila Alegra.

