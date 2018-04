(FOTO) KADA SE ONA POJAVILA SVET JE STAO: Skarlet Johanson OČARALA je sve na crvenom tepihu!

Skarlet Johanson je sa dečkom došla na premijeru filma i sve ostale zvezde su odjednom postale nebitne.

Skarlet Johanson (33) se na crvenom tepihu pojavila u srebrnoj haljini držeći svog dečka Kolina Džosta ispod ruke. Ovo je ujedno bilo njihovo prvo pojavljivanje u javnosti, pa je glumica verovatno imala dodatnu inspiraciju za svoj stajling.

foto: Profimedia

Kratka zanimljiva frizura, jaka šminka u ljubičastim tonovima, čoker i otvorene sandale savršeno su se uklopile uz efektnu haljinu koju potpisuje modna kuća Erdem. Ovaj komad je prikazan u okviru kolekcije za jesen-zimu 2018. pa još nije dostupan u buticima Erdem.

Jedini detalj koji je pomalo pokvario celu sliku je prilično dosadna i loša tetovaža ruža i jagnjeta na Skarletinim leđima.

foto: Profimedia

Pre veze sa Kolinom bila je u braku sa Romanom Duriakom sa kojim ima dvogodišnju ćerku Rouz Doroti.

S obzirom da je glumica izjavila da ne veruje u monogamiju, mnogo je onih koji se pitaju koliko će trajati njena veza sa Kolinom.

foto: Profimedia

"Mislim da je ideja braka jako romantična, to je prelepa ideja, čije prektikovanje takođe može biti lepo. Mislim da monogamija nije prirodna. Možda ću najebati zbog toga, ali mislim da je to posao. Ozbiljan posao. Činjenica da je brak naporan rad za tako mnogo ljudi dokazuje da on nije prirodna stvar. Ja ga jako poštujem i bila sam u njemu, ali definitivno mislim da se kosi sa instinktima, kada pogledam unazad", rekla je Skarlet.

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir