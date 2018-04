Nakon više od tri decenije, članovi grupe Abba se ponovo vraćaju u studio, jer snimaju dve nove pesme.

"Svima nam se činilo da bi, nakon nekih 35 godina, bilo baš zabavno da ponovo nešto snimimo zajedno", kažu u saopštenju za javnost.

Naziv jedne od pesama je "I still have Faith in You".

