DUŠAN KOVAČEVIĆ ZA KURIR O POSLU, MARATONCIMA I NOVOM FILMU: Smrt je u Srbiji i dalje jedini siguran biznis!

Kultni „Maratonci“ Dušana Kovačevića (68) ponovo trče neki novi digitalni krug. Zahvaljujući Jugoslovenskoj kinoteci, ovo remek-delo kinematografije spaseno je od propadanja.



Veliki dramski pisac i akademik u prvomajskom razgovoru za Kurir otkrio je koji posao mu je jedino doneo sigurne prihode i imamo li naslednika Bate Stojkovića, Gage Nikolića i Bate Živojinovića.



Kakva su vam sećanja na film „Maratonci trče počasni krug“?

- Osećanja su mi malo pomešana - pomalo lepa i nostalgična. Čudno mi je da sam to napisao sa 22 godine. Prošlo je mnogo vremena i od pozorišne predstave i filma i ovo je za mene opet premijera.



Da danas pišete ovaj tekst, da li biste pravili iste kompromise kao i ranije?

- Film je dobro spakovan uz sve te kompromise. Na tekstu ne bih ništa intervenisao. Danas bi se film teško snimao. Nemamo glumce kao što su bili Bata Stojković, Pavle Vuisić, Gaga Nikolić i Zoran Radmilović. Oni su najznačajnija generacija glumaca koju smo ikada imali.



Koga ste želeli u filmu, a nije mogao da igra?

- U „Maratoncima“ su igrali svi koje sam želeo, ali u „Ko to tamo peva“ nisam mogao da dobijem jednog glumca. Trebalo je Mija Aleksić da igra ulogu Miće Tomića. On je odustao zbog privatnih razloga. Kad je video film, pokajao se, ali bilo je kasno.



Mnogi ne znaju da zaista, kao i u filmu, postoji pogrebno preduzeće „Dugo konačište“ i da ste vi njegov vlasnik. Da li dobro poslujete?

- Smrt je i dalje jedini siguran posao (smeh). Snimajući film, pokrenuo sam firmu i ona uspešno radi već 45 godina.



Novi film s Goranom Markovićem pripremate godinama. Koliko ste blizu da svoju ideju i realizujete?

- Kod nas se nikad ne zna, kad spremaš film, da li će biti za dve ili 10 godina.

Nekako je vaš miljenik bio Bata Stojković. Ima li glumaca takvog kalibra?

- Batu niko ne može da zameni. Međutim, svaki glumac nosi neku autentičnost i snagu. Pojaviće se među novim generacijama mladi glumci sa svojim likovima. Bata je ostao u istoriji pozorišta i filma kao što su stare knjige i neki pisci.



Koga cenite od mladih glumaca?

- Imamo izuzetnu srednju generaciju glumaca. Oni mogu da naslede Gagu, Batu...



Za kraj, koja vaša replika vam je omiljena?

- Meni je draga priča o bioskopu. Nekako u toj rečenici „Ponovo radi bioskop“ ima mnogo simbolike i lepote. Naravno, stalno sebi ponavljam kao mantru: „Neće moći ove noći“.



Premijera u Narodnom pozorištu

IMAM VELIKA OČEKIVANJA OD „BALKANSKOG ŠPIJUNA“



Novu sezonu u Narodnom pozorištu otvara prvi put na velikoj sceni drama „Balkanski špijun“. Kakva očekivanja imate od režije Tanje Mandić Rigonat?

- Narodno pozorište slavi 150 godina od osnivanja. To je vrlo značajan datum. Očekujem da će Tanja to dobro napraviti. Za pozorišta u svetu je to veliki dan, a ne u Srbiji.