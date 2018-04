VODITELJ EDIN HASANOVIĆ ZLOUPOTREBIO KULTURNI DOGAĐAJ: Čitav život se boriš protiv izbeglica, tvrdiš da će ti pregaziti zemlju, a onda upališ TV, a izbeglica vodi Nemačku filmsku nagradu. TO JE GADNO!

Glumac Edin Hasanović nedavno je, zajedno sa legendarnom nemačkom glumicom Iris Berben, vodio šou dodele ovogodišnje Nemačke filmske nagrade.

Tako je ovaj 26-otogodišnjak, poreklom iz Zvornika, postao najmlađi voditelj u istoriji ove manifestacije, koja se održava od 1951.

Inače, Hasanović se izuzetno dobro etablirao na nemačkoj glumačkoj sceni i do sada je ostvario zapažene uloge u brojnim nemačkim televizijskim serijama i filmovima, a dobitnik je i dve „Zlatne kamere", kojima je odlikovan kao najbolji mladi glumac, te za najbolju produkciju.

Tabloid Bild je ceremoniju ocenio do sada najpolitičnijom u njenoj istoriji, a zasluge za to u najvećoj meri pripisuje Hasanoviću.

"Pored mnogih gegova, ovaj novajlija je uspeo da lansira čitav vatromet političkih izjava i na taj način pokazati jasan stav protiv ksenofobije", piše Bild.

"Nakon toga, AfD političar Bjorn Hočke (46) je od Edina Hasanovića počašćen satiričnom kritikom. Tako je ovaj rođeni Bosanac, pre prve dodele nagrade, rekao: 'Pitam se kakav je to osećaj: čitav život se boriš protiv izbeglica tvrdeći da će one pregaziti tvoju zemlju, razvodniti kulturu, izazvati nemire... A onda sediš u svom domu, uključiš televizor, a neko ko je bivši izbeglica vodi Nemačku filmsku nagradu. To je gadno!"

Edin je nastavio, govoreći skoro besno: ‘Izbeglica je čovek koji beži. To je stanje, ali nije identitet. Jasno, integracija se odvija u oba smera, ali ljudi NISU problem'", navodi se još u članku tabloida Bild posvećenom ovom nemačkom glumcu rođenom u BiH.

DW.de

