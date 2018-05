DRAGANA MIĆALOVIĆ PRIZNALA DA JE ZALJUBLJENA, ALI TO NIJE SVE: Najveći cilj u životu mi je da postanem majka!

U privatnom životu glumice Dragane Mićalović malo toga se zna, a sada je otkrila bitne detalje iz svoje intime.

Za lepom Draganom uzdišu mnogi muškarci, a ona je sada otkrila da je svoje srce poklonila jednom:

"Ne mogu da pronađem definiciju koji je pravi muškarac za mene. Ja sam mog muškarca možda već i pronašla, ali to ne mogu da vam potvrdim. Trenutno jesam zaljubljena i to je sve što ću reći", rekla je ona.

foto: Marina Lopičić

Iznenadiće vas njeno viđenje sebe kada oseti leptiriće u stomaku:

"Uglavnom sam smotana. Dečko mora pet puta da mi ponovi nešto jer sam potpuno zagledana u njega i promakne mi šta je ispričao", priznaje i dodaje da je spremna da se ostvari u ulozi majke:

"Meni je to najveći cilj u životu. Već osećam da sam spremna da to i postanem, zahvaljujući sestričinama Veri i Mili koje često čuvam. Međutim, verovatno je sve to mnogo ozbiljnije i zahtevnije kada imate svoju decu. Mada, ja njih nisam razmazila. Trudim se da sve radim onako kako čine Sloboda i Vojin kako ne bih odstupala od njihovih postulata roditeljstva", izjavila je Dragana.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/Story, Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir