(VIDEO) UBIO SE MUŠKARAC KOJI JE GODINAMA PROGANJAO GLUMICU: Provalio je u kuću Sandre Bulok i želeo da je siluje!

Sandra Bulok doživela je šok kada je 2014. godine provalnik upao u dom slavne glumice.

On je osuđen je na pet godina uslovno, ali sudija je odlučio da ova kazna nije dovoljna, pa je doneo odluku da se provalnik Džošua Korbet leči u mentalnoj ustanovi. Kako je rečeno, Džošua je imao nameru da siluje Sandru, koja se prilikom njegovog upada sakrila u ormar odakle je pozvala policiju.

Policija Los Anđelesa objavila je izveštaj u kom piše da je beživotno telo Džošue Džejmsa Korbeta pronađeno u kući u La Kresenti pre nekoliko dana. Oni su došli do Korbetove kuće kako bi mu uputili poziv za sud, jer je prekršio uslovnu kaznu, ali se on zatvorio u kuću i odbijao da im otvori. Policija je nakon pet sati pregovora, ipak ušla u njegovu kuću, ali je on već bio mrtav.

Džošua Džejms Korbet je navodno preminuo od povreda koje je naneo sam sebi. Nije poznato koje je oružje upotrebio da sebi oduzme život.

Kurir.rs/Daily Mail, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir