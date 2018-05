MASKA ĆATOVIĆ UPOZORIO: Nemamo nijedan mlađi rok bend od Van Gogam, a u Zaječar stiže i Bili Ajdol

Ajdol je uvrstio Zaječar u svoju evropsku turneju, te će publika iz Srbije i regiona imati priliku da na Gitarijadi uživa u još jednom od njegovih spektakularnih koncerata. Plavokosi buntovnik je prešao trnovit put od pank pionira do megazvezde. Prodao je 40 miliona nosača zvuka, a hitovi zapisani u istoriji su "Rebel Yell", "Mony Mony", "White Wedding", "Eyes Without Face", "Flesh For Fantasy", "Cradle Of Love" i "Dancing With Myself".

Maksa Ćatović je na danasnjoj konferenciji za novinare u Beogradu podvukao da cilj Gitarijade nije dovođenje velikih stranih zvezda, već da se pruži šansa što većem broju mladih, dobrih bendova koji će trajati.

- Vi danas nemate nijedan mlađi rok bend od "Van Goga" i naša težnja je da vratimo rok muziku na njeno mesto, a strane zvezde su tu samo da animiraju nove domaće bendove koji će pevati na maternjem jeziku - rekao je Ćatović.

Od domaćih sastava nastupaju Neverne bebe, koje će velikim koncertom proslaviti 25 godina rada.

- Sećam se te 83. kada smo pobedili na Gitarijadi. Imao sam 16 godina i znam šta znači za mladog čoveka takav uspeh. To je razlika u rokenrolu i estradi jer se mi bavimo stvarima oko nas i buđenju svesti mladih. Posle te pobede, deset godina kasnije, stvorili smo Neverne bebe i, evo, baš tamo slavimo 25 godina postojanja. Gitarijada je hram rokenrola, hram snova mladih ljudi koji žele da spasu rokenrol i zato moramo da ih podržimo - rekao je frontmen Beba Milan Đurđević.

Publika će moći da uživa u svirkama Psihomodo popa, Partibrejkersa i Dejana Cukića. Ulaz na Gitarijadu i korišćenje rok kampa su besplatni.



