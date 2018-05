NAJVEĆI QUEEN SYMPHONY SHOW: Kako izgledaju pripreme za spektakl u Beogradu?

Show must go on

Čuvamo uspomenu na Fredija i hitove grupe Queen

Fanovi grupe Queen uživaće 9. maja u vanvremenskim hitovima legendarne grupe i show-u jednog od najboljih svetskih Queen tribute bendova koji priprema koncertni spektakl u Sava centru gde će uz podršku Simfonijskog orkestra i hora izvesti Queen Symphony Show. Sačinjen od izuzetnih muzičara Queen Real Tribute band iz Beograda nakon više od 10 godina postojanja, brojnih koncerata po svetu – u Brazilu (4 turneje i više od 70 koncerata), Portugalu, Francuskoj, Češkoj, Švajcarskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, BIH, Crnoj Gori, kao i učešća na zvaničnim internacionalnim Queen konvencijama, je postao vodeći evropski projekat koji čuva uspomenu na jednu od najvećih grupa svih vremena i vanvremensku muziku grupe QUEEN, kao i neponovljivog Freddie Mercury-a

-Biće to nešto drugačiji koncert sa malo izmenjenim repertoarom, u većoj sali nego prethodni beogradski koncert koji smo imali u Domu Sindikata - kažu članovi Queen Real Tribute banda, podsećajući na to da je početak svakog njihovog koncerta ispraćen euforijom.



-Volimo da pomeramo granice, u Sava Centru nastupićemo zajedno sa simfonijskim orkestrom „Muzikon” i horom, odnosno sa 60 ljudi na sceni pod dirigentskom palicom Miloša Jovanovića i opravdati očekivanja onih koji od nas očekuju spektakl - kažu izuzetni muzičari Queen Real Tribute benda, Ivan Ristanović (pevač), Radoš Ćapin (bubnjevi), Nenad Bojković (gitara) i Ivan Đerfi (bas gitara).

Originalni kostimi i zvuk

Queen ima mnogo moćnih pesama i mnoge od njih će biti na repertoaru 9. maja u Sava Centru. Momci iz Queen Real Tribute benda na scenu izlaze kostimirani i trude se da budu isti kao njihovi idoli. Nije jednostavno doneti na scenu prepoznatljiv zvuk grupe Queen, ali oni zvuče samouvereno, odlično i gotovo identično kao originalna postava grupe Queen.

-Način dobijanja specifičnog zvuka je unikatan. Ceo sistem Queen-a je mnogo komplikovan, a brojni sitni detalji čine njihovu posebnost. Gitarista Brajan Mej je umesto trzalicom svirao novčićem od 6 penija koji se odavno ne koristi u platnom prometu, ali mi smo na Kipru kupili u jednoj antikvarnici mnogo tih novčića i zaista dobijamo autentičan zvuk. Novčić je izrađen od jedinstvene legure metala koja se proizvodila šezdestih godina. Takođe set bubnjeva koje koristi Rodžer Tejlor je vrlo specifičan, jer između ostalog ima bas bubanj najvećeg promera (26 inča).

Biti kao Fredi...

Pred pevačem Ivanom Ristanovićem koji na sceni vizuelno i pevački treba da dočara Fredija je najduži proces pripreme za šou. Nakon brijanja, farbanja brkova, šminkanja, oblačenja kostima sledi upevavanje koje traje oko 45 minuta, a ne treba zaboraviti da pesme grupe Queen spadaju među najzahtevnije pesme ikad.

-Fredi je imao ono što ostali pevači nemaju, a to je raspon glasa koji obuhvata i bariton i tenor. Queen je postao toliko veliki bend jer je oduvek bio ispred vremena, igrajući se sa različitim žanrovima, horskim pevanjem i orkestracijama.

Nakon koncerta u Beogradu 9. maja očekuje ih nastup 17.maja u zagrebačkoj prestižnoj dvorani Lisinski, a sa ponosom ističu da je svaki njihov naredni šou bolji nego prethodni.

-Ne pojavljujemo se stalno i svuda, već sviramo jednom godišnje u jednom gradu. Ceo svet je naše tržiste. Profesionalno se bavimo muzikom i uspeli smo sa ovom pričom da izađemo iz okvira klubskog benda

Ono o čemu se ćuti je da je vanvremenski hit „Show must go on” Fredi Merkjuri otpevao neposredno pred svoju smrt. Bio je u jakim bolovima, skoro nepokretan, ali je došao u studio. Popio je času votke i rekao “Ja ću to otpevati”. Tako je u jednom dahu otpevao bolestan i iscrpljen jednu od najvećih pesama svih vremena koju će u okviru Queen Symphony Show, pubilka imati priliku da čuje uživo 9. maja u Sava Centru.

We are the Champions, Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, Barcelona, Who Wants To Live Forever, We Will Rock You...su neki od legendarnih hitova koje će izvesti u Sava Centru, ovog puta u jedinstvenim i originalnim aranžmanima mladog beogradskog umetnika Miloša Jovanovića, uz podršku simfonijskog orkestra i hora.

Cene ulaznica su – 1.500,00 / 1.800,00 i VIP 2.200,00

Prodaja ulaznica: Blagajna Sava centra i www.ddtickets.rs

