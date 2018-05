MARINA RAJEVIĆ SAVIĆ, ŽENA KOJA NIKADA NE ODUSTAJE: On mi piše iz zatvora i ja mu odgovaram!

Suprugu legendarnog Dušana Savića, Marinu Rajević, starija publika pamti po emisiji "Dok anđeli spavaju". Na radost mnogih, vratila na male ekrane i u poslednje tri godine uređuje i vodi emisiju na Televiziji "Hram". Ona otkriva da je i nekadašnji sagovornici čuvaju u lepom sećanju, i smatra da je emisija koju vodi format koji traje.

"Majka koja je sa ćerkom gostovala kod mene i dalje mi za svaki Vaskrs i Božić pošalje divne čestitke. Otac Branislav Peranović, sveštenik koji je godinama pokušavao da izvede na pravi put zavisnike od droge i u tome često uspevao, sa kojim sam napravila sjajnu emisiju, piše mi iz zatvora i ja mu odgovaram. Održavam vezu sa mnogim gostima iz moje emisije i pratim šta se sa njima događa kroz vreme".

Koliko se stanje u našim medijima promenilo od vremena kada ste vi bili na početku karijere?

"Rijaliti programi su postali dominantni sadržaj koji se nudi, uz objašnjenje da publika to traži. Međutim, to je daleko od istine. Ubeđena sam da ljudi i danas čeznu za intelektualnim i ozbiljnim sadržajima, bilo da ih traže na predavanjima ili na televiziji, uz kvalitetnog sagovornika. Da bih shvatila šta je to što ljude privlači u rijalitiju, nekoliko puta pokušala sam da ih pogledam, ali su moji napori ostali bezuspešni".

Da li se desilo nekada da vas sagovornik odbije?

"Naravno, ali kada mi je neko zanimljiv, onda sam spremna duga da čekam. Tako sam na pristanak za gostovanje, čuvenog profesora glume Predraga Bajčetića čekala pune tri godine. Postali smo veliki prijatelji. Kada osetim da neko rečju može da pošalje važnu poruku, uporna sam i ne odustajem. U Srbiji ima mnogo izuzetnih, kvalitetnih ljudi".

Da li to znači da ne gledate ni fudbalske utakmice?

"Kada je Dušan igrao fudbal, pratila sam samo njega na terenu. Sada, otkako je naš sin Vujadin počeo da igra za Crvenu zvezdu, sa velikom pažnjom pratim fudbal, i sa mnogo više znanja o fudbalu gledam utakmice. Vujadinu je životni san bio da igra za Zvezdu i ne preterujem kada kažem da on živi za taj klub".

Fudbaleri su danas veoma popularni kod žena, da li je tako bilo i u vaše vreme?

"Tako je uvek bilo i biće! Sa fudbalom i fudbalerima povezuju se popularnost i ugodan život. U vreme kada sam upoznala Dušana, moja interesovanja bila su na drugoj strani, pripadala sam drugom svetu. O fudbalu nisam znala ništa, a još manje kako izgleda život sa fudbalerom. Prilikom našeg prvog susreta shvatila sam da je po svemu poseban, da je snažna ličnost, da je jednostavno mladić sa harizmom, a pritom i veoma privlačnog izgleda. Svemu tome bilo je teško odoleti!"

