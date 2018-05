(FOTO) FINALE NEMANJIĆA KRIJE MNOGO IZNENAĐENJA: NJU niko nije očekivao! POZNATA voditeljka ODUŠEVILA glumom!

Već u prvoj polovini poslednje epizode serije "Nemanjići - rađanje kraljevine" gledaoci su mogli da vide neke od najzanimljivijih scena, a o razgovoru Save i ugarskog kralja Andrije će se zasigurno i te kako pričati.

Nakon što je Sava, kog tumači Dragan Mićanović, dobio pismo u kom Stefan traži od njega da pregovara sa Andrijom, odlazi kod ugarskog kralja, te vodi napet razgovor.

foto: Promo

"Možeš osvojiti ceo svet, a šta ako izgubiš sebe u svemu tome", poručuje Sava Andriji u jednom trenutku.

Andrija potom ima neobičan zahtev od njega, da nabavi led, pošto je čuo da je čudotvorac. Malo potom, usledi ledena kiša, te Andrija odluči da neće napasti Srbiju, što je i te kako uticalo na događaje koji su usledili.

foto: Printscreen/RTS

Još jedna od upečatljivih scena poslednje epizode je pojavljivanje voditeljke kviza "Slagalica", koja se oprobala i u glumačkim vodama. Kristina Radenković tumači lik "devojke sa vode" koja se obraća Stefanu Nemanjiću (Vojin Ćetković). Ona peva pesmu koju je naučila od Raške, velike Stefanove ljubavi, a potom mu otkriva kako se Raška udavila u reci, čekajući ga.

foto: Printscreen

Kristina je u skorašnjem intevjuu za Kurir podelila svoje utiske sa snimanja serije:



"Dugo nisam snimala ništa za TV i s radošću sam prihvatila poziv da budem deo ekipe. Moj lik nema ni ime (smeh). Igram devojku s potoka, a možda me ljudi neće ni prepoznati. Uspešno su me transformisali u ženu iz srednjeg veka. Neće ni majka da me prepozna (smeh). Imam scene s Vojinom Ćetkovićem. Moj lik je razrešenje sezone. Ona donosi vesti Stefanu Prvovenčanom. Ne bih ništa više otkrivala i kvarila publici ugođaj", rekla je Kristina.

foto: Printscreen

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) Svi pričaju o prelepoj srpskoj princezi koju igra Sloboda Mićalović, ali malo njih zna da je njen DEDA NAJPOZNATIJI DUŽD, SAHRANJEN U AJA SOFIJI!

Kurir

Autor: Kurir