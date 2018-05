MIRJANA KARANOVIĆ: Pamtiće me samo kao Petriju

Publika ne zna više od dve trećine onog što sam radila. Nije to baš pohvalno. Ipak, dobro je da glumca pamte i po jednoj ulozi, a mene se sećaju i kao Sene iz „Oca na službenom putu“.

Vesnu Paštrović, Jovanu Petronijević i Ninu Grahovac okupila je kao rediteljka Mirjana Karanović u novoj hit predstavi „Žensko srce u šinjelu“, po tekstu Mihajla Vitezovića. U razgovoru za Kurir poznata glumica otkriva svoje nove planove i tajnu kako bira nove uloge.



Vesna, Jovana i Nina nam pričaju život tri heroine Velikog rata Milunke Savić, Nadežde Petrović i Flore Sends. Zašto ste odabrali ovu temu?

- Tekst i tema su pronašli mene. Moje bivše studentkinje su me pozvale da im pomognem oko režije. Bila sam neko ko je davao savete i analizirao tekst, a onda i ostao u projektu do kraja. Sudbine ovih žena i heroja sam otkrivala radeći na predstavi. Pokušali smo da odgovorimo kakve to ima veze sa ženama u Srbiji danas.



Da ste živeli početkom 20. veka, koja od junakinja bi vam bila najbliža?

- To je baš teško pitanje. Flora Sends, ali i Nadežda Petrović - zbog odnosa prema umetnosti. Ona je ostala dosledna sebi, što bih volela da bude i deo moje lične istorije.

U predstavi glumice raspravljaju i o svom poslu i da li treba da igraju baš sve što im se ponudi. Kako vi birate uloge?

- Mene su uloge uvek privlačile ne po veličini, nego po tome da li u njima mogu da napravim trostruku piruetu. Radila sam puno stvari u institucionalnim pozorištima i trupama van institucija. Važno je ići u razne geografske prostore i ne zatvarati sebe u određeni tip uloge. Doduše, publika ne zna više od dve trećine onog što sam radila. Nije to baš pohvalno. Ipak, dobro je da glumca pamte i po jednoj ulozi, a ako vas pamte po tri, to je veliki uspeh.



Po čemu vas pamte?

- Najviše po „Petrijinom vencu“ i Seni iz „Oca na službenom putu“. Kako se Jugoslavija raspala, u svakoj državi publika ima još neke druge omiljene uloge. Posebno sam ponosna što već 16 godina u Sarajevu igram jednu predstavu.



Mnogo ste glumaca izveli na put. Šta im kažete na rastanku, kad treba da krenu da žive od glume?

- Teško je dati pravi savet. Najbolje su prošli oni koji su puno radili. Neki put raditi puno i nije popularno. Prečicama se ne može stići do uspeha. Retko se stiže do vrha tim putem. Najvažnije je imati sreće.



Kad ćete snimati novi film?

- Čekam sredstva na novom konkursu. Malo sam radila na scenariju.



Od 11. maja snimaćete treću sezonu „Ubica mog oca“. Kakva su vaša iskustva s Gagom Antonijevićem?

- S Gagom sam radila film „Mala“ još osamdesetih godina. On se vratio u Srbiji i pokrenuo je neke stvari nabolje. Treća sezona će biti zanimljivija za moj lik nego prethodna.



Kako bez Glogovca dalje u seriji?

- Radićemo najbolje što umemo.





O Slavenu Došlu VREDAN JE I PONEO JE VASPITANJE IZ KUĆE

Nekako je od vaših studenata najviše iskočio Slaven Došlo. - Igrao je veoma karakterističnu ulogu u filmu „Pored mene“, koji je dobro prošao kod publike. Slaven jako dobro izgleda i ima mogućnost da postane zvezda. Najvažnije - ima kućno vaspitanje i vredan je momak. Mislim da ne bi stigao tu gde je da ne radi puno i u pozorištu. Za glumca je to veoma važno, od Fantoma do Lorencija. On se ne libi da igra negativce i karakterne uloge.

