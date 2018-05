Počela omiljena EXIT akcija: 4+1 ulaznice na poklon samo za najbrže!

Na zahtev brojnih fanova festivala, EXIT je pokrenuo svoju najpopularniju akciju pod nazivom "4+1"! Ova akcija startuje svakog proleća i izuzetno brzo dostigne svoj maksimalan kapacitet, a popularnost duguje činjenici da društvo koje zajedno kupi četiri ulaznice, petu dobija na poklon! S obzirom na ogromno interesovanje za ovogodišnji EXIT, ali i spram rezultata iz prethodnih godina, očekuje se da će predviđeni kontigent planuti u vrlo kratkom roku! Ulaznice se prodaju i dalje po promotivnoj ceni od samo 6.990 dinara, što predstavlja uštedu od čak 55% u odnosu na finalnu cenu, a dostupne su onlajn putem sajta exitfest.org, kao i direktno na blagajnama prodajne mreže Gigs Tix. Na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org, dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smeštaj i prevoz.

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Grace Jones, Migos, David Guetta, Martin Garrix, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Sevdaliza, Maceo Plex, Solomun, Madball, Amelie Lens, Ben Klock, Dog Eat Dog, Slaves, Jax Jones, Ofenbach, Idles, Mahmut Orhan, Carl Craig, Tale of Us, Burak Yeter, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnoge druge.

EXIT slavi titulu za Dan pobede 9. maja u Novom Sadu!



U Novom Sadu, 9. maj je povod za veliko slavlje, a ove godine će se na Dan pobede uz Ritam Evrope proslaviti i evropska titula! Na tradicionalnoj manifestaciji u organizaciji Studentskog kulturnog centra Novi Sad, pored obeležavanja pobede u Drugom svetskom ratu, biće proslavljena i titula Najboljeg evropskog velikog festivala koju je EXIT nedavno osvojio po drugi put u ovoj deceniji! Veliko slavlje, zakazano na Trgu slobode, ugostiće velike domaće i regionalne bendove kao što su Let 3, Disciplin A Kitschme i Tri kapljice, ali i njujorški sastav The Toasters.

