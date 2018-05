(KURIR TV) NISAM ŽELEO DA BUDEM ŠEKSPIR, ALI MAGBET ME JE OPČINIO: Ju Nesbe u poseti Beogradu!

Čuveni norveški pisac trilera, Ju Nesbe družio se u Beogradu sa čitaocima, predstavivši njegovu verziju Šekspirovog "Magbeta" koja je nedavno prevedena na srpski.

foto: Zorana Jevtić

U knjižari Delfi u SKC obožavaoci su mogli da dobiju potpis u svom omiljenom delu o najpoznatijem Nesbeovom junaku - problematičnom inspektoru Hariju Huleu.



Pisac je na oduševljenje svih, otkrio da trenutno piše i novi nastavak i da nema još uvek namera da stavi tačku na njegovog omiljenog inspektora.

foto: Zorana Jevtić

"Ne planiram kada će biti kraj. To je užitak posla pisca, stvarati dok god ideja postoji. Nikada nisam pisao za čitaoce, neki su to smatrali sebično, ali nisam im odan, ja ne pišem da bi im pružio šta žele, već šta ne znaju da žele. Ne pišem za novac, niti da bi me neko čitao, već iz svoje slobodne volje i ono što bih i sam čitao", iskren je pisac.



On je optimističan po pitanju budućnosti knjige.

foto: Zorana Jevtić

"Odavno su najavljivali propast knjige pa je ona uvek preživela. Čuo sam da se u Beogradu otvara više knjižara nego što se zatvara što je retkost u svetu i na tome vam čestitam. Pogledajte Holivud, filmovi se stvaraju po romanima i to ljudi žele da gledaju. Nekada su uspešni, nekada i ne", kaže pisac i priznaje da još nije odgledao film "Sneško" koji je nedavno rađen po njegovom delu.

foto: Profimedia

"Svi me pitaju za taj film, iskreno nisam ga još odgledao da bih mogao da izbegnem odgovor na to", našalio se Nesbe, i dodao:

foto: Zorana Jevtić

"Poštovao sam rediteljevu odluku da se ne drži moje knjige. Ima prva na to, prosto ja sam je napisao i ona stoji, a on može da radi sa filmom šta želi. Čujem po kritikama da mu nije uspelo i žao mi je zbog njega".



Velika zvezda u Norveškoj, Ju se oprobao u mnogim profesijama. Nekada je bio i broker, a u ranoj mladosti i uspešan fudbaler u rodnom Moldeu. Sa bratom i drugarima iz tog gradica osnovao je bend "Di Dere", bez preteranih ambicija. Ipak, ovaj sastav, u kome je Ju Nesbe gitarista, pevač i tekstopisac, sredinom devedesetih godina je objavio jedan od najuspešnijih albuma u norveškoj muzičkoj industriji.

foto: Zorana Jevtić

O svom uspehu Nesbe kaže da nije uvek na zemlji i da je u ljudskoj prirodi da se razmazi.



"Nije problem praviti pare, već kako ih trošiti. Ljudi lako obrnu ideale. Brine me to neefikasno trošenje resursa. Lako se razmazimo. Moram prizanti da nisam uvek na zemlji, ali nisam se razmazio po pitanju trošenja ali u pogledu pažnje jesam" kroz osmeh priznaje Nesbe.



Svi romani Jua Nesbea spadaju među najčitanije knjige, kako kod nas, tako i u svetu, a naslovi su mu prodati u desetinama miliona primeraka. Među najpoznatijim naslovima su "Oklopno srce", "Crvendać", "Solomonovo slovo".

foto: Zorana Jevtić

Nedavno je na srpskom izašla i vrlo obimna, sasvim "nesbeovska" verzija "Magbeta", roman koji je objavljen u sklopu edicije "Hogart Šekspir" - u kojoj proslavljeni svetski pisci nanovo interpretiraju dela engleskog barda.



"Nisam želeo da budem Šekspir. Uzeo sam kostur "Magbeta", koja je inače moje omiljeno Šekspirovo delo i njega sam jedino i hteo da prerađujem. Priznajem i da je moj Heri bio inspirisan tim "magbetovskim" mračnim. Ne verujem da sam mračniji od Šekspirove tragedije, ipak je u Magbetu najoptimističnija prva scena, posle je sve gore, a opet "Magbet" nije najkrvavije delo, već je četvrto po redu po broju leševa", kaže Nesbe i kaže da su u njegovom komadu glavni Šekspirovi junaci kao Boni i Klajd u gradu poput Gotham sitija.

Kurir.rs/ Mona Cukić/ Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir