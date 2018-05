(VIDEO) PRE 57 GODINA JUGOSLAVIJI SU SE SVI SMEJALI NA EVROVIZIJI: Pesmu je napisao legendarni MIKA ANTIĆ, a onda je pesnik dobio BROJ garderobe i sve MU JE BILO JASNO

Prva pevačica koja je predstavljala ove prostore na prestižnom takmičenju 1961. godine bila je Ljiljana Perović. Njenu pesmu ”Neke davne zvezde” napisao je čuveni pesnik Mika Antić.

Kada je Ljiljana sa delegacijom stigla u Kan gde se održavalo takmičenje svi su ih dočekali zvanično i hladno. Svi su se tada pitali što su Jugosloveni na ovo prestižno takmičenje poslali "decu".

Sa jugoslovenskim timom je bio i Mika Antić koji je imao veru u ovu pesmu. Kada je dobio broj od garderobe, pohvalio se.

"Pogledajte, broj sa tri trojke. To nešto znači. Verujem da ćemo uspeti. Setite se da je uspeh i to što smo se dovde probili", rekao je on tada.

Jugoslavija se te godine našla na osmom mestu sa devet poena.

"Na takmičenje za Pesmu Evrovizije u Francusku sam otišla u pratnji Mike Antića, njegove žene Bube, spikerke Saše Novak i Jože Privšeka. Pre nastupa u Kanu Mika nam je pričao da smo mi iz socijalističke zemlje i da ne treba da pokazujemo fascinaciju bleštavilom i luksuzom šoubiznisa u kapitalizmu. Nastupila sam u maloj crnoj haljini koju je sašila moja mama Katica. Drhtala sam od treme sve do momenta kada me je dirigent Jože Privšek pogledao i rekao: „Ako si mogla da pevaš divno u Ljubljani, možeš i u Kanu. Sve je to Evropa“. Na zabavi posle takmičenja su svi pevali našu pesmu „Neke davne zvezde", ispričala je Ljiljana Petrović svojevremeno.

Podsetimo, ovogodišnja Evrovizija održaće se ove nedelje. Prvo polufinale zakazano je za 8. maj, drugo za 10, dok će veliki finale biti u subotu, 12. maja.

