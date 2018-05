EVROVIZIJA 2018: Predstavnik Islanda naježio publiku, svi u suzama zbog srceparajuće balade! (UŽIVO)

Takmičenje za Pesmu Evrovizije, 63. po redu, održava se u Lisabonu pod sloganom All Aboard! ("Ukrcavanje") od 8. do 12. maja.

Zahvaljujući prošlogodišnjoj pobedi Salvadora Sobrala, Portugalija je prvi put domaćin najdugovečnijeg televizijskog šou programa na svetu.

U prvom polufinalu nastupiće predstavnici 19 zemalja, od kojih će se u finale plasirati deset sa najviše osvojenih glasova publike i stručnog žirija zemalja učesnica. Osim zemalja učesnica, glas omiljenoj pesmi u prvom polufinalu moći će da daju i gledaoci iz Španije, Velike Britanije i Portugalije.

Naši predstavnici, grupa Sanja Ilić i Balkanika, neće nastupaiti večeras, već u drugoj polufinalnoj večeri u četvrtak, 10. maja, ali zato ćete imati prilike da vidite nastupe sledećih zemalja: Azerbejdžan, Island, Albanija, Belgija, Češka, Litvanija, Izrael, Belorusija, Estonija, Bugarska, Makedonija, Hrvatska, Austrija, Grčka, Finska, Jermenija, Švajcarska, Irska i Kipar.

Mikolas Jozef iz Češke svira čak nekoliko instrumenata, završio je engleski koledž u Pragu, a radio je i kao maneken. On je otpevao pesmu "Lie to me (engl. Laži me)", koja je bila nešto drugačija od prethodnih numera.

Iako je 1990. godište, može se pohvaliti velikim muzičkim iskustvom. Predstavnica Belgije Senek izvela je numeru "A metter of time (engl. Pitanje vremena)".

Eugent Bušpepa, predstavnik Albanije, je pesmu "Mall" izveo u rok maniru, a zbog svog glasa je u toku nastupa dobio gromoglasan aplauz.

Ari Olafson sa Islanda "Our choise (engl. naš izbor)" predstavio se srceparajućom baladom.

Prva nastupa predstavnica Azerbejdžana Ajzel pesmom "Cross my heart (engl. Prekriži moje srce)".

U pitanju su Katarina Furtado, Danijela Rua, Filomena Kautela i Silvija Alberto, a ovo je prvi put posle duže vremena da su se na sceni pojavile četiri voditeljke.

Evrovizija je zvanično počela, a na sceni su se pojavile četiri voditeljke svečano odevene.

