PRAVIO HAOS NA SETU: Glumac započeo TUČU sa kolegama! UDARI ME, daću ti 100.000 DOLARA!

Kako tvrde američki mediji, glumac Džoni Dep tražio je od gradskih vlasti da mu dopuste dodatnih pola sata snimanja na ulici, a kad mu je želja odbijena, potpuno je poludeo!

Najplaćeniji glumac sveta, Džoni Dep (55), opet je na svim naslovnicama, ali ovaj put ne zbog glume. Na snimanju svog filma 'LAbyrinth' Džoni je izgubio kontrolu te je fizički nasrnuo na lokacijskog menadžera filma.

"Džoni ga je udario u rebra, nastavio je dalje da ga tuče, ali smo uspeli da ih odvojimo. Nakon toga Dep je vikao na njega: ‘Udari me ako smeš, evo ti 100.000 dolara’, ispričao je jedan od šokiranih svedoka tuče.

Celi incident navodno je izazvao baš Dep. Kako tvrde američki mediji, on je tražio od gradskih vlasti da mu dopuste dodatnih pola sata snimanja na ulici, a kad mu je želja odbijena, potpuno je poludio.

"Tip mu je samo rekao da on radi svoj posao. Da sluša svoje nadređene", rekao je svedok incidenta, koji je dodao kako je Dep na set došao u ‘toksičnom stanju’ nakon celodnevnog opijanja.

Glumac je poznat po basnoslovnom trošenju novca na nesvakidašnje načine, te ga prati glas raskalašnog rasipnika.

Možda i najčudniji trošak bilo je ispaljivanje pepela njegovog prijatelja Hantera S. Tompsona iz specijalno napravljenog topa, jer je to bila njegova poslednja želja. Kako bi Tompsonov pepeo večno počivao u Aspenu (Kolorado), Dep je platio tri miliona dolara.

Takođe je dao 7.000 dolara na kauč koji je bio u većini sezona rijaliti programa "Keeping Up With the Kardashians" kojim je obradovao ćerku Lili Rouz.

