TUŽNA ISPOVEST POZNATE PEVAČICE: Padala sam u nesvest, dali su mi pogrešnu dijagnozu! Izgubila sam bebu usred koncerta!

Popularna američka pevačica Holsi (23) prošla je kroz težak period borbe sa endometriozom- hroničnim poremećajem koji se najčešće javlja u reproduktivnom periodu.

Ispričala je kako je godinama trpela velike bolove tokom menstrualnih ciklusa, padala u nesvest, a lekarima je, kako kaže, dugo trebalo da postave pravu dijagnozu. Sada je uz medicinsku pomoć uspela da svede simptome na minimum.

"Imala sam pobačaj na bini, usred svog koncerta. Čudan je to osećaj. Gledati lica nekoliko stotina tinejdžera dok krvarite kroz odeću, i još morate napraviti šou, započela je svoju bolnu ispovest i istakla da sada razmišlja o zamrzavanju jajnih ćelija kako bih zaštitila svoju plodnost.

"Kada sam krenula na turneje, nastupala na koncertima i putovala, stres je pogoršao moje simptome. Govorili su mi da se to događa jer previše brinem. Dali su mi pogrešnu dijagnozu - hronični umor. Na jednoj od svojih prvih turneja, probudila sam se s užasnim bolom i toliko sam krvarila da sam iz autobusa pojurila u obližnji hotel, mislila sam da ću povraćati. Nekoliko minuta kasnije probudila sam se na podu toaleta. Otišla sam do autobusa i na ulici ponovno pala u nesvest. Odvezli su me u bolnicu ", ispričala je pevačica.

Prisetila se kako je niko nije razumeo tokom bolnog perioda, pa čak ni porodica.

"Ceo život mi je majka govorila: "Žene u našoj porodici jednostavno imaju jako loše menstruacije". Bilo je to nešto s čim se ona nosila i očekivala je od mene isto, da prihvatim kako je to deo mog života", rekla je gostujući na televiziji u emisiji The Doctors.

