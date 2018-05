HOUDEK OBRUSIO PROŠLOGODIŠNJEM POBEDNIKU EVROVIZIJE: Samo si pokazao DA SI LAŽAN, POZER! SRAM TE BILO!

Prošlogodišnji pobednik Evrovizije Salvador Sobral svojom izjavom o izraelskoj predstavnici Nete na ovogodišnjem takmičenju razbesneo je muzičara Žaka Houdeka.

"Jutjub je je mislio da će mi se svideti izraelska pesma. Pustio sam je i čuo sam taj užas. Srećom, ove godine ne moram da slušam ništa od toga", izjavio je Sobral. Nakon što je pročitao njegovu izjavu, Houdek se na Fejsbuku osvrnuo na to ljutito komentarišući te je poručio portugalskom pevaču da treba da ga bude sramota.

"Sram te bilo, Salvadore Sobral. Je li ovo način na koji traba da govori pobednik Evrovizije? Jako ste se trudili da prikažete sebe kao poniznog čoveka i iskrenog umetnika i možda ste prevarili celu Evropu, ali mene niste! Dopustite da vam kažem nešto, Salvadore Sobral, prošle godine kada ste propustili sve probe na Evrosongu i umesto vas odradila ih je vaša sestra, tada je trebalo da vas diskvalifikuju. Bilo je to neprofesionalno i veoma nepošteno prema svima nama koji smo bili tamo i odradili taj posao. Jako je tužno i žalosno što ste bili bolesni, ali, moram to reći, u takvoj situaciji ne prihvatate tako zahtevan projekat kakav je Evrovizija. Čak ste i u svom pobedničkom govoru bili neugodni prema nama, ostalim takmičarima, a sada ste još neugodniji i nepristojni prema izraelskoj predstavnici Neti i njenoj pesmi. To je tako neprimereno i neumesno za gospodina poput tebe. Nisi samo pobednik Evrovizije, ti si sada i domaćin i zato je ovakvo ponašanje još gore. Ako toliko mrziš koncept takmičenja, nije trebalo ni da učestvuješ. Svi ti mladi umetnici imaju svoje snove i pod velikim su pritiskom u ovom trenutku, a ti ih napadaš? Smatraš se velikim umetnikom, to je tvoje pravo, ali zapravo si pozer. Zaista misliš da je kul glumiti nezainteresovanost? Nije! Misliš da te ovakvo ponašanje čini većim umetnikom u očima javnosti? To nam svima pokazuje da si lažan, baš kao što si lažan bio i pre godinu dana kada si pobedio. Pobedio jesi na Evroviziji, ali za mene nisi pobednik", napisao je Houdek.

