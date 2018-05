CRNOGORSKI PEVAČ NAPRAVIO SKANDAL NA EVROVIZIJI: Tražili su čak i diskvalifikaciju, a NIKO ne zna da je njegov UJAK bio SFRJ zvezda! (VIDEO)

"Hej vi ljudi trgnite se minulo je vaše doba al u redu biti neće kad od mladosti činit groba Crno o ovom svjetu pišu stare knjige i dziljeri kada jadni čovjek danas svoju sreću novcem mjeri I u trci za bogastvom čovječanstvo hrdu hvata jer ne gleda niko nikog drug na druga brat na brata" #šobić ☺

