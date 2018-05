UŽIVO EVROVIZIJA: Dijasporo, glasaj za BALKANIKU! Slovenka žestokim nastupom razdrmala publiku! (VIDEO)

Počela je Evrovizija 2018 u Altis Areni u Lisabonu, a Srbija se u drugoj polufinalnoj večeri plasirala u veliko finale Evrosonga.

U finale Evrosonga plasiralo se 26 zemalja pored Srbije: Ukrajina, Španija, Slovenija, Litvanija, Austrija, Estonija, Norveška, Portugal, Britanija, Nemačka, Albanija, Francuska, Češka, Danska, Australija, Finska, Bugarska, Moldavija, Švedska, Mađarska, Izrael, Holandija, Irska, Kipar i Italija.

foto: PrintSreen/YouTube

Predstavnica Portugala Klaudija Paskval nastupila je pesmom na maternjem jeziku "O jardim(port. Vrt)".

foto: Printscreen/Youtube

Norvežanin Aleksandar Ribak je oduševio pravom pop numerom "That's how you write your song".

foto: Printscreen/Youtube

Elina Nečajeva iz Estonije je izvela opersku numeru "La forza". Ono što je posebno zanimljivo je što ona tokom celog nastupa stoji, dok joj se menjaju boje haljine. 65.000 evra je plaćeno za projekciju na haljini.

foto: Printscreen/RTS1

Predstavnik Austrije Sizar Sampson izveo je pesmu "Nobody but you". Podsetimo, njima je 2014. donela pobedu Končita Vurst.

foto: Printscreen/Youtube

Jeva iz Litvanije predstavila se pesmom "When we're old", koja se muzikom bavi od svoje 6. godine.

foto: Printscreen/Youtube

Predstavnica Slovenije Lea Sirk otpevala je pesmu "Hvala,ne".

foto: Printscreen/Youtube

Amaja i Alfred su predstavnici Španije i izveli su romantičnu numeru "Tu cancon (špa. Tvoja pesma)". Još od 1975. godine žensko-muški duo nije nastupio za Španiju.

foto: Printscreen/Youtube

Predstavnik Ukrajine Konstantin, poznatiji pod pseudonimom "MELOVIN" nastupio je prvi pesmom "Under the ladder" (engl. Ispod stepenica), a ima unikatni imidž. Nastup je započeo tako što je ustao iz kovčega.

foto: Printscreen/Youtube

Ovako možete glasati za našu zemlju.

foto: Printscreen/Youtube

Četiri voditeljke izašle su na scenu i zahvalile se pevačicama koje su otvorile muzičko takmičenje.

Usledilo je paradiranje zastava večerašnjih finalista, kom je publika posebno obradovala.

foto: Printscreen/Youtube

Posle nje je nastupila Mariza pesmom "Barco negro".

foto: Printscreen/RTS1

Na samom početku Ana Mura je otpevala pesmu "Locura" i tako otvorila Evroviziju 2018.

Foto: Printscreen/RTS1

