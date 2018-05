SLOBODAN NAKARADA ZA KURIR: Beograd treba da znaju po kulturi, a ne po splavovima

Muzej savremene umetnosti otvorio je svoja vrata pre sedam meseci, posle decenije, koliko je bio zatvoren za javnost. Od tada je kroz renovirano zdanje prošlo više od 83.000 posetilaca, a direktor Slobodan Nakarada je više nego zadovoljan zainteresovanošću publike.



- Suštinski je nemerljiv gubitak za ovih 10 godina, ali iako nismo imali svoju zgradu, mi smo radili i funkcionisali u Beogradu u svojim objektima i u Srbiji, i to vrlo intenzivno zahvaljujući velikom broju gostovanja. Publika je tu, a na nama je da je motivišemo i edukujemo. Mislim da sadašnja politika vezana za kulturu to omogućava.

Nažalost, kultura uvek prva pati kada je neka zemlja u recesiji i tranziciji i njoj se uvek poslednje daju pare, jer uvek ima prečeg posla koji se mora završiti. Mi smo jedna od retkih zemalja koja se veoma hvali svojom kulturom, a mnogo smo malo radili za nju. Mislim da su sada ta vremena iza nas i vidim da postoji elan i vetar u leđa koji nam omogućava da kulturu stavimo na mesto gde pripada. Moramo da shvatimo da kultura nisu samo pozorište i muzeji već i ponašanje i funkcionisanje društva i države uopšte.



Koliko je kultura usko povezana sa politikom?

- Ne može jedna institucija kao što je Muzej savremene umetnosti da bude politički plen niti sredstvo za potkusurivanje između nekoliko političkih opcija. Kultura pripada svima nama, ma ko bio na vlasti.

Gde se nalazi savremena umetnost kod nas u odnosu na region i svet?



- Ono što mi baštinimo je izuzetno bitno da se pokaže i da se koristi za edukaciju budućih naraštaja kako bi shvatili koliko smo imali i imamo vrsnih umetnika. Mi smo uvek bili referentna ustanova za region. Možemo biti veoma ponosni, naš arhitekta je dobio Gran pri Beogradskog salona arhitekture i Aprilsku nagradu Beograda za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade. Ali tu ne smemo da stanemo. Naša želja je da se vratimo na put na kom smo bili lideri.



Kakva je zainteresovanost publike?



- Dnevno imamo oko 150-200 posetilaca, a vikendom i do 500. Gardijan je napisao da smo na listi 13 muzeja koji se moraju posetiti, stranci dolaze, interesovanje je veliko. Publika je željna izložbi i Beograd i Srbija imaju mnogo nostalgije u odnosu na MSU. Muzeji više nisu samo stacionarna dosadna mesta gde uđete, vidite izložbu i izađete, mi želimo da pružimo raznovrsne sadržaje. S uređenjem Muzeja i parka oko njega, Beograd je dobio kvalitetan pandan noćnom životu i splavovima. Treba da nas prepoznaju po kulturnim sadržajima, kojih zaista ima mnogo. Za vreme otvaranja, kada je Muzej sedam dana bio otvoren 24 sata, ljudi su odlazili na splavove, a mi smo imali od ponoći do osam ujutru po 1.500 ljudi u zgradi. Uvek nas iznenadi kako publika u Beogradu reaguje na inovativne ideje, zato nam je to i zadatak za budućnost.

