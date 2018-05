BIVŠI PRVAK U BOKSU NIKOLA APOSTOLOVIĆ: Lakše je uspeti na ulici nego postati šampion!

Nikola Apostolović (57) pravo je osveženje na književnoj sceni, a oko prava za ekranizaciju njegovog romana "Teškaš" otimaju se mnogi. Bivši šampion u boksu, a danas uspešan pisac kaže za Kurir da je svaka sličnost glavnog junaka s njim slučajna.



- Voleo bih da sam kao on, da mogu da vladam situacijom i u momentu da donosim ispravne odluke. Neki put podseća na mene i ja na njega. Knjiga nije moja autobiografija - objašnjava Nikola.

On priznaje da se u pisanje zaljubio mnogo pre sporta.

- Boks i književnost su se kod mene preplitali. Ušao sam u sport zbog dokazivanja i avanture. Čitao sam Majakovskog i Jesenjina, a imao sam samo 17 godina kad sam 1977. dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda za književnost. Sport me je odvukao od pisanja, a pre nekoliko godina napisao sam "Teškaša" - priznaje Apostolović.



On naglašava da je svako slovo u romanu istinito i da će se na stranicama knjige prepoznati mnogi koji su živeli osamdesetih i devedesetih u Jugoslaviji. Mnogi bokseri i sportisti završili su u kriminalu, što Nikola ne krije.



- Na ulici su završili oni koji nisu mogli da budu vrhunski sportisti. Lakše je bilo uspeti u tom polusvetu nego postati šampion. Moram da priznam da smo svi bili jednom nogom u kriminalu. Menjali smo devize kod dilera, a ne u banci ili kupovali na čekove svesni da nikad nećemo morati to da otplatimo. Bio je to kriminal u kom nismo okaljali dušu - objašnjava Apostolović.



Tokom sportske karijere Nikola nikada nije doživeo nokaut.



- U boksu nikad nisam pao. Više sam doživeo nokauta u životu zbog nepravde. Bio sam primoran da uzvratim. Nisam imao milosti za one koji su moju dobronamernost želeli da iskoristi. Nekad sam preterao, a sad mi je žao - objašnjava legenda bokserskog kluba Radnički.

Na kraju razgovora on se slaže da njegovu knjigu treba ekranizovati.

- "Teškaš" je veliki zalogaj za našu kinematografiju. Nemci su zainteresovani da po njoj rade seriju. Jakov Jevtović želi da napravi monodramu. Baš me to raduje - zaključuje Apostolović, koji je objavio novi roman "Magija opstanka".



O Mati Parlovu

Za nas je bio bog Jedan od junaka romana "Teškaš" je i legendarni Mate Parlov.

- Parlov je u knjizi prikazan kao bog. On je za nas mlade boksere tada bio božanstvo koje hoda. Nikad to nije oskrnavio. Ne znam da li bi mu se dopalo kakav je put odabrao moj bokser. Knjiga bi mu se svidela, jer je avanturistički roman.

