MODNI SVET OŠTRO PROTIV BIVŠE SRPSKE SNAJKE NA KANSKOM FESTIVALU: Lepotica pokazala zanosnu figuru PA IZVUKLA DEBLJI KRAJ (FOTO)

Crvenim tepihom upriličenim povodom premijere filma "Sink Or Swim" ("Le Grand Bain") na Kanskom festivalu prošetala je poljska manekenka Anja Rubik, koja je od 2011. do 2015. godina bila udata za našeg modela Sašu Kneževića.

Anja je za ovu priliku odabrala Sen Loran cvetnu haljinu iz jesenje kolekcije, zbog čega su modni znalci prilično burno reagovali. Lepotica je pokazala negovan dekolte, duge noge, ali haljina je bila okarakterisana kao divna za dnevnu varijantu, ali nikako za crveni tepih.

Inače, jedan od najlepših parova modnog sveta stavio je tačku na svoju ljubav posle pet godina zajedničkog života, što je naš poznati lepotan svojevremeno prokomentarisao kao: "život. Ljudi se sastaju, rastaju i to je sasvim normalno". Anja i on navodno svakkao neguju dobar odnos.

S druge strane, Leticija Kasta oduševila je Mekvinovom haljinom sa dugim resama, koje su se pružale od struka pa sve do poda. Neobičan izbor ogrlice jo je takođe prošao, jer su "bilo kakvi dijamanti u Kanu neophodni".

Dvadesetsedmogodišnja plus sajz manekenka Iskra Lorens pokazala je svoju novu riđu kosu, ali i poznate obline, šetajući lagano crvenim tepihom u zlatnim sandalama. Predstavnicima medija još jednom je pojasnila zašto ovo vreme smatra teškim za bavljenje modelingom, te naglasila kako je i sama imala problema sa time kako posmatra svoje telo.

"Gledate sebe i ne razumete zašto neke stvari ne mogu da se promene i to vas ometa do te mere da samo o tome razmišljate. I to je problem. Tako bolest nastaje, jer telo posmatrate kroz mere, uglavnom nerealne", preneo je Dejli mejl njenu izjavu.

Glumica Araja Hargejt se pojavila u magičnoj, raskošnoj haljini među prvima. Sve ostale raskošne haljine išle su uredno za njenom!

Jedan od najvećih seks simbola, Klaudija Kardinale, oduševila je sve svojom pojavom u klasičnoj varijati, primerenoj njenim godinama.

