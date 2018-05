Dok muškarci zapanjeno posmatraju šta sve može Britni Spirs, a devojke uzdišu na sam pomen imena njenog dečka Sema Asgarija, roditelji širom sveta negoduju - njihove zajedničke treninge snima pevačicin dvanaestogodišnjak Šon!

"Sem je sve snimao ranije, ali to je bilo baš naporno. Sada to radi moj Šon, tako je i brže i lakše", izjavila je muzička zvezda koja se priprema za "Piece of Me" turneju koja startuje za par meseci i za koju svakako mora da bude u top formi.

(Kurir.rs/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir