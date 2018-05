ŠOKIRANI NAPUSTILI DVORANU: Publika u Kanu zatečena scenama nasilja u OVOM filmu! (VIDEO)

Blizu stotinu filmskih kritičara napustilo je dvoranu u kojoj je u Kanu upriličena projekcija filma "The House That Jack Built" reditelja Larsa von Triera. Publika je ostala šokirana brutalnim scenama nasilja da nisu mogli da izdrže.



Danski reditelj ranije je izjavio kako je "The House That Jack Built" njegov najnasilniji film, a to je povrdilo i stotinjak ljudi koji su napustili premijeru.

Film prati život Džeka, serijskog ubice koji je ubio više od 60 osoba. Vremenom je smišljao sve bolnije metode za oduzimanje života svojim žrtvama, a među scenama koje su zgrozile gledaoce su brojna ubistva i sakaćenja dece.

Publika je masovno počela izlaziti nakon scene u kojoj Džek nišani dvoje male dece i raznese im glave te nakon scene u kojoj ženi odseče dojku, a flešbek scena prikazuje kako dečak pačetu seče noge kleštima. Kritičari koji su napustili projekciju filma prije kraja izrazili su svoje stavove na Tviteru.

"Otišao sam s premijere filma Larsa von Triera. Užasan film koji nije trebao biti napravljen", napisao je kritičar Roger Fridman.

The Oscar Predictor je napisao da je film Larsa von Triera odvratan, pretenciozan te da izaziva povraćanje.

Kritičar magazina Variety Ramin Setoodah pregledao je film do kraja i opisao ga kao jedno od najneprijatnijih kino iskustava u svom životu. Oni koji su ostali do kraja projekcije ustali su i aplaudirali šest minuta, a Setodah je rekao da su to oni ljudi koji bi aplaudirali svemu.

