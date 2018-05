SONJA VUKIĆEVIĆ U HAZARSKOM REČNIKU: Igrom produžavam sebi život!

Čuvena balerina i koreograf Sonja Vukićević zaigraće ponovo na daskama Narodnog pozorišta, i to u baletu "Hazarski rečnik - Lovci na snove", rađenom po motivima romana Milorada Pavića, a čija će premijera biti 19. maja na Velikoj sceni, kao i u Madlenijanumu 24. maja.

Vukićevićeva je 2002. igrala u istoimenoj pozorišnoj predstavi u režiji čuvenog slovenačkog reditelja Tomaža Pandura, koji je preminuo pre dve godine.



"Ponosna sam na to što će moje igranje na ovoj sceni biti omaž Tomažu. Presrećna sam kad vidim ove divne mlade igrače. Ima mnogo njih koji su internacionalni, i to me raduje. Moći ćete da vidite novo telo, novu misao i novu mladost. Ponosna sam. Narodno pozorište ove sezone slavi 150 godina, Madlenijanum 20 godina postojanja, a mene nije sramota da kažem da sam pola veka u ovom teatru. Dakle, ovo je i moj jubilej. Igrajući ponovo na ovoj sceni, nakon 1994, javila mi se neka nova mladost i lepota mišljenja i pokreta. Uživam. Osećam se kao da produžavam svoju mladost, svoj život", rekla je Vukićevićeva.

Režiju i dramaturgiju potpisuje Livija Pandur, a koreografiju Ronalda Savkovića izvešće pored Sonje Baletski ansambl Narodnog pozorišta.



"Izazov je pretočiti veliko delo poput "Hazarskog rečnika" u balet, ali mi smo se trudili da te mitske, fantastične, magične rečenice pretvorimo i prenesemo pokretom", istakla je Livija



