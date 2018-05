AMERIKANCI SNIMAJU FILM O TIJANI JURIĆ: A scenario je napisala jedna devojka iz Srbije

Pre desetak dana u Beogradu je pala prva klapa američkog filma "48 sati i jedan minut" reditelja Majkla Tajera, koji govori o kidnapovanju dece.

Glavna junakinja priče je majka koja odlučuje da sama krene u potragu za nestalim detetom nakon što joj policija saopšti da nije u stanju da bilo šta preduzme i krene u akciju pronalaženja deteta pre isteka 48 sati.

Sanji Rajačić, u Holivudu poznatijoj kao Sonia Aleksa, kao inspiraciju da napiše scenario poslužila je tragična sudbina Tijane Jurić.

- Film radimo kao podršku deci i posvećen je Tijani. Pratimo šta se dešava unutar jedne porodice nakon jedne takve tragedije sa detetom. Premijera je planirana u Srbiji 25. maja naredne godine, na Svetski dan nestale dece, a film ćemo prijaviti i na neki svetski festival poput Berlina, Sandensa, Venecije i Toronta - kaže Sanja i dodaje:

- Prvobitna ideja je bila da ga radimo u Americi. Međutim, shvatili smo da mi imamo dobre glumce, koji mogu na pravi način da prenesu ovu priču. Film će biti na srpskom i engleskom jeziku.

U ovom ostvarenju igraju Radivoje Raša Bukvić, Nataša Ninković, Marina Ćosić i drugi. Ekipu je pre nekoliko dana posetio i Igor Jurić, otac Tijane Jurić, čija je tragična smrt poslužila kao inspiracija autorima. On kaže za Kurir da je bio oprezan kada je prvi put dobio ponudu za snimanje.

- Kontaktirala je sa mnom Sanja, koja živi u Americi, i rekla mi da želi da napravi film u spomen moje Tijane. Bio sam oprezan jer se mnogo ljudi javljalo i nisam hteo da dajem obećanja jer nisam znao koliko je to ozbiljno. Kasnije, kada sam upoznao režisera i producenta projekta, shvatio sam da je to ozbiljna priča i naravno da sam to svim srcem podržao. Za nas u fondaciji "Tijana Jurić" to je mnogo važno zbog toga što nestalih ljudi i dece ima mnogo u Srbiji, a tome se ne posvećuje dovoljno velika pažnja - kaže Jurić. On dodaje da se nada da će film doprineti tome da ljudi shvate da nestanak dece jeste veliki problem u Srbiji.



- Za mene i našu organizaciju važno je da ljudi odreaguju. Film će ukazati na to na koji način nestaju deca u našoj zemlji, na šta roditelji treba da obrate pažnju i kako treba da odreaguju kada se desi tako nešto. Kao društvo ne pružamo dovoljno podršku ljudima koji se nađu u situaciji da ne znaju šta ih je snašlo i, osim policije, nemaju ničiju podršku - naglašava Jurić.

