STEFAN KAPIČIĆ ZA KURIR: Evo šta je uradio na snimanju sa Rajanom Rejnoldsom! (FOTO)

Srpski glumac Stefan Kapičić stigao je u Beograd pravo sa crvenog tepiha u Njujorku kako bi zajedno sa fanovima odgledao srpsku premijeru "Dedpula 2". On za Kurir priča o uspehu u Americi, druženju sa Rajanom Rejnoldsom i svojoj novoj ulozi u seriji "Better Call Saul".



Kapičić već deset godina živi i radi u Americi.



"Upornost, vera u sebe, samo to je potrebno. Postoji i faktor sreće, ali sve je u vama. Naravno da nije lako. Bilo je tu mnogo problema, teških i neprospavanih noći, ali sada kada se okrenem, vredelo je. Evo, dok šetam ulicama Beograda, klinci viču: 'Kolosuse!' Znate li šta to znači nekom ko je isto tako fan stripova i celog Marvelovog univerzuma? Ostvarenje sna!", iskren je Stefan.

foto: Profimedia

U prvom delu "Dedpula" Kapičić je davao glas liku Kolosusa, ovoga puta je to mnogo veća uloga.



"Potpuno smo otišli na viši nivo. Sve je bolje, duhovitije, brže. Prava zabava, koja svima treba kada odu u bioskop. Ovoga puta nisam davao samo glas već sam radio sve što ima veze sa CGI, imao sam jedino kaskadera koji je bio ogroman čovek, jer su glumci morali da imaju osećaj njegove veličine, sve ostalo sam radio sa mnogo kamera. Sada je uloga Kolosusa veća i njegov odnos sa Dedpulom je dublji, tako da smo Rajan Rejnolds i ja radili mnogo više zajedno", kaže glumac i dodaje:

"Rajan je Dedpul privatno, prešarmantan, uopšte se ne vidi to da je najtraženiji glumac u Holivudu, on je ostvaren i na zemlji. Baš sam srećan što mi je bio direktan partner i što sam mogao od njega da dobijem savete. Najviše sam mu zahvalan što mi je dopustio da u jednom trenutku kažem 'Bože moj'. Iako se tako kaže i na ruskom, dozvolili su mi da izgovorim baš sa srpskim naglaskom i da to prepozna moja publika ovde, što bi pokazalo odakle sam. Publika je odreagovala, zbog čega sam presrećan", rekao je Stefan.

foto: Profimedia

S obzirom na to da je u Americi često u prilici da bude u društvu slavnih glumaca, pitali smo ga kakvi su oni iza kulisa.



"Retko ko od glumaca, koliko god bili poznati, može da te iznenadi negativno, oni su svi vrlo profesionalni, neki mogu biti veoma hladni, ali iznenadili biste se koliko su najveće zvezde u stvari najprizemniji i najprijatniji ljudi. Džej Kej Simons je čovek koji me je oduševio", kaže Kapičić.

foto: Uroš Vojinović

On ističe da mu je posebno značila podrška kolega iz Srbije.

"Sujete i zavisti uvek ima među glumcima, ali ja nisam to doživeo. Možda ne želim da je vidim, ali mislim da je nema. Mnogi me podržavaju, čestitaju mi. Ne želim da pričam unapred, ali postoji trenutno jedan projekat u koji želim da uključim naše ljude odavde. To će biti ogromna serija, koja je u fazi pripreme, tako da ću preporučiti moje kolege", kaže glumac.

Stefan Kapičić dobio je novu ulogu u seriji "Better Call Saul", spinofu serije "Breaking Bad".



"Snimam već dva meseca. Biću u više epizoda. To je zaista bilo ostvarenje mojih snova jer sam veliki fan "Breaking Bada" i prava je čast biti deo tog univerzuma, ali više od toga ne smem da pričam jer su oni veoma rigorozni iako jedva čekam da podelim sa svima svoje iskustvo", kaže Stefan.

foto: Uroš Vojinović

(Kurir.rs / Mona Cukić / Foto: Uroš Vojinović)

Kurir

Autor: Kurir