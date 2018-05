Najveća pomama za jednodnevnim EXIT ulaznicama dosad - za dan planulo 8.000!

Nešto manje od dva meseca ostalo je do početka ovogodišnjeg EXIT festivala, koji će biti održan od 12. do 15. jula, a sudeći po startu prodaje dnevnih ulaznica, tvrđava će se ove godine napuniti i pre početka zvanično Najboljeg evropskog velikog festivala! Redovi za ulaznice počeli su da se formiraju već u osam ujutru, da bi tri sata kasnije, neposredno pred zvanično otvaranje blagajne u podne, kolona narasla na više od 600 fanova Exita koji su strpljivo čekali u redu koji se protezao sve do preko puta pešačke zone! Ulaznice za finalnu noć Exita prodate su po poklon ceni za nepunih četrdeset minuta, a sat vremena kasnije planule su i najpovoljnije ulaznice za preostala tri dana festivala, njih ukupno 5.000 komada! I nakon promene cene, tempo je nastavio da bude izuzetno visok i do sada ih je otišlo više od 8.000, a ulaznice su i dalje dostupne po novoj promo ceni sa čak 60% uštede, po 2.590 dinara, bez obzira na dan. Njihov broj je takođe ograničen i očekuje se da će ubrzo biti rasprodate, čime će automatski doći i do nove promene cene.

Da se isplati poraniti, saznali su svi koji su bili dovoljno strpljivi da satima čekaju u redu. Prva tri kupca, pored dnevnih ulaznica po poklon ceni, dobili su patike, sledećih deset majice, a još deset EXIT fanova poklon pakete, dok su svima prisutnima podeljeni EXIT poklon paketi sa posterima, stikerima i bedževima.

I ove godine u Novi Sad dolaze brojni posetioci iz celog sveta i sa svih kontinenata, a prodaja je zabeležena u više od sedamdeset zemalja, od čega je najveći broj iz evropskih zemalja, dok će Petrovaradinsku tvrđavu posetiti i mladi ljudi iz Kanade, Kine, Kolumbije, Indije, Japane, Meksika, sa Kajmanskh ostrva, Novog Zelanda i Tajvana, iz Katara, Rusije, Singapura, Južnoafričke republike i Ujedinjenih arapskih emirata! Tradicionalno prednjače gosti iz Velike Britanije i Holandije, a veliki broj posetilaca očekuje se i susednih zemalja, kao i iz Austrije, Rusije i Turske.

Ulaznice po promotivnoj ceni sa 55% popusta od finalne, za 6.990 dinara, prodaju se onlajn putem sajta exitfest.org, na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smeštaj i prevoz do EXIT festivala. U toku je sjajna 4+1 akcija za ljubitelje EXIT festivala, koja podrazumeva da društvo koje zajedno kupi četiri ulaznice, petu dobija na poklon! Akcija će trajati dok se ne rasproda vrlo ograničen broj ulaznica predviđen za ovu akciju.

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Grace Jones, Migos, David Guetta, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Asphyx, Bombers i mnoge druge.

