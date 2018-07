OTKRIVAMO ZAPLET FILMA O TOMI ZDRAVKOVIĆU: Dragoslav Šekularac mu oteo prvu ljubav

Najviše novca, čak 45 miliona dinara, na konkursu Filmskog centra Srbije dobio je film "Toma" o Tomi Zdravkoviću, koji će režirati Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac, a po scenariju Nikole Pejakovića.

Biografska drama o legendarnom pevaču, kako saznajemo, neće sigurno početi da se snima još godinu dana, a prikazaće između ostalog i priču kako je Toma ostavio svoju prvu ljubav Slavicu zbog fudbalera Dragoslava Šekularca. Velika ljubav, kako je još za života svedočio pevač, dogodila mu se u tuzlanskom hotelu "Bristol". Susret s legendom Crvene zvezde promenila je život njemu, a i Slavici.

foto: Dragan Kadi

- U ono vreme moj dobar prijatelj bio je Dragan Toković, koji je pevao u kafe-baru "Terazije". Obratio sam mu se za pomoć i zamolio ga da me preporuči u nekom lokalu. Pošto je on već bio popularan i više nije hteo da peva u Bezistanu, upoznao me je sa šefom bara, a on mi je ponudio da ga zamenim. Sutradan je održana proba. Uhvatila me je grdna trema jer su tada u kafe-baru u Bezistanu svirali najbolji muzičari, a da sve bude gore, na probi su se obreli i slavni fudbaleri Dragoslav Šekularac i Zoran Miladinović. Ta velika imena podsmevala su mi se dok sam pevao... Utučen i iskompleksiran, uopšte nisam primetio da Slavica sedi sa Zoranom i s njim čavrlja kao sa starim prijateljem. Shvatio sam da tu nešto nije u redu tek kad sam im prišao. Pred celim društvom rekla je da mora da obiđe neke prijateljice. Šta sam mogao nego da se složim. Vratio sam se u pustu sobu hotela "Balkan", a ona se pojavila tek posle ponoći - prisećao se kasnije Toma u jednom intervjuu.

foto: Printskrin

On svojoj prvoj ljubavi nikad oprostio to što je izašla sa Šekularcem, a ubrzo je upoznao prvu suprugu Olgicu. Jednog dana na odmoru na Svetom Stefanu stigla mu je poruka od Slavice koja mu je promenila život.

- Na recepciji su mi rekli da imam telegram. Meni se godinama niko nije javljao, ni od kuće, niti sa bilo koje strane. Ma, ni moji iz Pečenjevca, sela prema Leskovcu, nisu mogli da znaju gde sam. Ja sam se od njih otkačio i išao od kafane do kafane, po celoj zemlji... Uzmem telegram, a u njemu stoji da se hitno javim jednom lekaru u sarajevskoj bolnici. Lekar, koji je poslao telegram, dodaje da je Slavica teško bolesna i želi da me vidi. To me je totalno šokiralo - evocirao je kasnije uspomene pevač koji je po dolasku u Sarajevo želeo da ostane pored nje, ali nije mogao da dobije angažman. Morao je opet u "Bristol" i Tuzlu, gde mu je nekoliko dana kasnije stigla vest da je Slavica umrla. Tako je nastala njegova možda najtužnija pesma "Buket belih ruža".

foto: Kurir

Jedan od najvećih boema kasnije se oženio suprugom Gordanom, koja je u izjavama za medije isticala da je ponosna što je Bjela odlučio da snima film o njenom suprugu.

foto: Marina Lopičić



- To će biti izvanredan projekat. Ja neću da glumim, ali ću svakako da pomognem u vezi s anegdotama. Reditelju ću da ustupim Tomina odela koja je nosio, a ako budu želeli, scene mogu da se snime i u našoj kući - rekla je Gordana.

KURIR/ LJUBOMIR RADANOV/ FOTO: DRAGANA UDOVIČIĆ

foto: Damir Dervišagić

Žene koje je voleo: Pesme za Ljiljanu i Danku Bard narodne muzike Toma Zdravković imao je dve velike neuzvraćene ljubavi kojima je napisao nezaboravne pesme. Pesmu "Danka" posvetio je televizijskoj voditeljki Danki Novović, a "Ljiljanu" glumici Ljilji Blagojević.

U jednom intervjuu Ljiljana je ispričala da je Toma glumio s njom u seriji "Doktorka na selu" i da joj je obećao pesmu. Ispunio je obećanje na sledećoj ploči, na kojoj se našla "Ljiljana".

Kurir

Autor: Kurir