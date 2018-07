DOK JE VOJIN TRČKARAO ZA BLIZNAKINJAMA: Evo šta je Sloboda radila za to vreme (FOTO)

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković nisu od onih javnih ličnosti koje po svaku cenu vole da budu viđene.

I dok se njihove kolege baškare po Budvi, njih dvoje su zajedno sa ćerkicama Verom i Milom rešili da se sakriju daleko od znatiželjnih pogleda, pa su ovaj letnji odmor proveli na prelepoj plaži Ade Bojane.

Popularni glumački par je proveo deset dana na odmoru, gde su na plaži uživali u čarima sunca i mora.

Decije radosti..... #kaddecatetoviraju#tattoo #milaivera#leto#povratakudetinjstvo#odbijamdaodrastem Објава коју дели Sloboda (@sloboda_micalovic_boba) дана 19. Јул 2018. у 10:31 PDT

Za razliku od Slobode, koja je ceo dan provela na ležaljci u želji da što više nabaci boju, njen suprug Vojin bio je i te kako aktivan. On se trudio da ispuni svaku želju bliznakinjama Veri i Mili, pa tako za njega nije bilo odmora. Preslatke devojčice tražile su od oca da ide sa njima u more, a Vojin to nikako nije mogao da odbije, pa su ceo dan proveli u vodi. Kako kaže izvor, on je u jednom trenutku rešio da se oproba u vožnji kajta, pa je angažovao instruktora.

Bojana Објава коју дели Vojin Cetkovic (@vojin_cetkovic) дана 20. Јул 2018. у 5:41 PDT

"Zaista su divni ljudi. Uopšte nisu uobraženi, naprotiv. Uvek su nasmejani i stalno trčkaraju oko ćerkica, koje su kulturne i lepo vaspitane", kaže izvor, koji je nekoliko puta sedeo u blizini glumačkog para na plaži.

Ada i Bojana Објава коју дели Vojin Cetkovic (@vojin_cetkovic) дана 18. Јул 2018. у 12:25 PDT

"Sloboda je uglavnom vreme na plaži provodila tako što se sunčala i čitala knjigu, retko se kupala, dok je Vojin stalno bio sa decom u moru. U jednom trenutku smo ga videli kako sa instruktorom vožnje kajta ulazi u vodu i pokušava da savlada osnove tog vodenog sporta. Zaista je bilo zanimljivo gledati ga. Iako je nekoliko puta pao, nije odustajao. Instruktor ga je stalno bodrio da može još više i bolje", otkriva izvor, koji se zatekao na licu mesta.

Linija..... Објава коју дели Sloboda (@sloboda_micalovic_boba) дана 20. Јул 2018. у 2:45 PDT

"Dok je Vojin pokušavao da savlada vožnju kajta, Sloboda je bila sa ćerkicama na igralištu koje se nalazi u blizini", dodaje naš izvor.

🥂🥂🥂🏖🏖🏖🐚🕶👙👨‍👩‍👧‍👧🐬🌊🦋🦋🦋 Објава коју дели Sloboda (@sloboda_micalovic_boba) дана 10. Јул 2018. у 5:17 PDT

