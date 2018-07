OVO NISTE ZNALI O POPULARNOJ SERIJI: Sve tajne "Prijatelja"! (FOTO)

Da li ste znali da su Rejčel, Monika, Fibi, Ros, Čendler i Džoi i u privatnom životu bili najbolji drugari? Najpopularnija serija svih vremena "Prijatelji" i danas izaziva veliku pažnju, a mi vam otkrivamo neke od najinteresantnijih detalja sa snimanja i iz njihovog privatnog života, o kojima se svih ovih godina ćutalo.

foto: jutjub print skrin

Malo ko zna da sitkom na samom startu, 1994. godine, nije mnogo obećavao. Seriju su upoređivali sa "Sajnfeldom", govoreći da "Prijatelji" nikada neće postići tu lakoću postojanja. Ipak, već posle prve sezone scenaristi su od kritičara dobili izvinjenje.



Držali se zajedno

Rejčel krstila Monikino dete

Metju Peri, koji je glumio Čendlera Binga, i Lisa Kudrou, iliti Fibi Bufe, u prvim ugovorima imali su najmanje honorare jer nije trebalo da imaju zapaženije uloge.

foto: Printscreen

Zbog toga su ona i Dejvid Švimer (Ros Geler) od početka insistirali da svi zajedno pregovaraju o honoraru, što je prvi primer sloge u Holivudu. Kolege su često pretile bojkotom kada nisu bili jednaki, zbog čega su njihovi zahtevi uvek bili prihvaćeni.

foto: Printscreen

Magazin Roling stoun je 1995. pisao i kako se ekipa nalazi svakog četvrtka kako bi zajedno pogledali seriju na TV, a muška trojka je zajedno proputovala Evropu, dok je Dženifer Aniston (Rejčel Grin) u stvarnom životu bila kuma Monikinom (Kortni Koks) detetu.

Par

Džoi trebalo da bude zao momak

Džoi Tribijani (Mat Leblank) nije trebalo da bude "simpatično priglup", već je zamisao bila da bude zločest. Uloga mu je promenjena kada se on zapitao zašto bi se iko iz ekipe družio sa njim ako je zao.

foto: Printskrin

Interesantno je i da Anistonova nije trebalo da igra ulogu Rejčel, već Monike, i obrnuto. Ipak, obe glumice su na vreme zaključile da bi im bolje pristajale uloge u kojima su se kasnije i našle.



S obzirom na to da su Ros i Rejčel, kao i Monika i Čendler, završili u vezama i dobili decu, ideja je bila da reditelji spoje Fibi i Džoija, a na početku snimanja zamisao je bila da Monika i Džoi budu u vezi.

foto: pRINTSKRIN

- Tek kasnije smo shvatili neke stvari i da oni nisu jedni za druge. Džoi ima zlatno srce, a Monikine neuroze su veoma zabavne. Predivno je otkrivati njihove karaktere usput - rekao je scenarista.



Na lekovima

Metju zavisnik

Metju Peri, iliti Čendler, krajem devedesetih godina postao je zavisnik od lekova protiv bolova nakon što je pao sa skutera.

foto: Printscreen

Fanovi serije primetili su da se Čendler u toj sezoni dosta ugojio, nakon čega je priznao sa kakvim problemima se nosi, kao i da se prijavio na kliniku za rehabilitaciju.

foto: Printscreen

Većina glumaca, osim Kortni, pre ovog angažmana nije imala posla i finansijski je stajala jako loše. Met le Blank je sa prvom platom otišao u restoran na topli obrok jer je nedeljama unazad jeo samo sendviče i picu.

foto: Printscreen

Deo serije u kojoj je Fibi bila trudna i nosila trojke za svog brata i njegovu ženu bio je period kada je Lisa stvarno bila trudna.



Drugačiji naziv

Zamalo da ne budu "Prijatelji"

foto: Printscreen

Malo je poznato i da je serija trebalo da se zove "Insomnia Caffe", "Six of One" ili "Friends Like Us", kao i da je uvodna pesma trebalo da bude od grupe REM "Shinny Happy People".

foto: Printscreen

Ipak, u poslednjem trenutku promenjen je naziv, ali i uvodna špica. Pesma grupe REM "Shiny Happy People" zamenjena je pesmom "I'll be there for you" benda Rembrants.



Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printskrin

