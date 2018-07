BIO NA KOKAINU SVAKI DAN! NOĆIMA URLAO NA BOGA: Bivši muž Meg Rajan otvoreno o PKLENOJ BORBI sa zavisnošću, SPAVAO PO SAT VREMENA DNEVNO!

Iskrena ispovest glumca Denisa Kvejda mnoge je ostavila bez reči! Naime, osim što je javno progovorio o braku sa Meg Rajan osamnaest godina posle razvoda, u kojem se osećao kao da je u njenoj senci i bez izgleda da će se to ikada promeniti, otvoreno je priznao da je dugo bio kokainski zavisnik.

U jednom periodu života konzumirao ga je svakodnevno, zbog čega bi ostajao budan po celu noć. Uspevao bi da zaspi na samo sat vremena.

"Odrastao sam u sedamdesetim i osamdesetim godinama, kada je odnos prema kokainu bio mnogo drugačiji. Kokain je često bio uračunat i u budžet filmova", istakao je on.

"Noći i noći sam proveo urlajući na Boga, da me skloni što dalje od te napasti! Urlao sam da neću više nikad, jer sam imao samo sat vremena sna do sledećeg posla", rekao je on, a javnost je zanemela.

Nakon opake borbe, Denis je droge uspeo da se reši na programu odvikavanja.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Dailymail.co.uk/Foto: Profimedia)

