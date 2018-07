POSLE 49 GODINA NA ISTOM MESTU: Pol Makartni prešao Ebi Roud! (VIDEO)

Britanski muzičar i nekadašnji članBitlsa, Pol Makartni, prešao je pešački prelaz kod muzičkog studija na londonskom Ebi Roudu, gotovo 49 godina nakon što je na tom mestu napravljena čuvena fotografija za omot poslednjeg albuma "Abbey Road" iz 1969. koji su Bitlsi snimili.



Makartni se na Ebi Roud vratio kako bi održao poseban koncert za najveće obožavaoce.

Snimak hoda preko pešačkog prelaza objavio je na svom profilu na Instagramu.

Muzički časopis NME navodi da je Makartni u Ebi Roud studiju održao ekskluzivni intimni koncert, samo za odabrane, na kojem je svirao numere Bitlsa. Ćerka Meri snimala ga je dok je prelazio čuveni pešački prelaz ka studiju, isti onaj na kojem je fotograf Ijan Mekmilan, 8. avgusta 1969, uslikao legendarnu liverpulsku četvorku. Makartni je prošle nedelje na društvenim mrežama najavio koncert na tajnoj lokaciji u Londonu, pozvavši obožavaoce da mu pošalju video snimak na kojem će objasniti zašto bi baš oni trebalo da budu izabrani da prisustvuju svirci.



Album "Abbey Road", objavljen 1969. godine i poslednji je koji su Bitlsi snimili. Godinu dana kasnije, nepunih mesec dana posle raspada grupe, objavili su i album "Let It Be" sa numerama koje su ranije snimljene.



