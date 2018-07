NE PSUJEM, ALI OBOŽAVAM DA IRITIRAM LJUDE, VOLIM DA UBADAM GDE TREBA: Dragan Velikić o novoj knjizi! Književnost je nešto čime se bavi PROSVEĆENA MANJINA! (FOTO)

Tiha voda breg roni, savršeno opisuje stil pisca Dragana Velikića, koji je u utorak promovisao svoju novu knjigu "Bratstvo po mrlji", u kojoj na - kako su i njegove kolege istakle na promociji - gospodski način secira današnje stanje u kome živimo, društvo i politiku.



"Lako je izreći psovku i uvredu. Mene ljudi doživljavaju kao povučenu osobu, porede sa andrićevskom mirnoćom... Ali mislim da nisam takav. Psovku je lako izreći, ali ako psujemo oboje, nećemo se čuti. Ovako, ako ti psuješ, a ja ne, tiha voda breg roni... Smatram sebe veoma subverzivnom osobom. Imam za cilj da svojim rečima pomaknem čitaoce i da je ih podstaknem na razmišljanje", kaže Velikić i dodaje:

"Pokušavam da objasnim sebi, pa onda i drugima. Obožavam da iritiram i nadam se da tamo gde treba da ubodem, ja ubodem. Kada me zaustave na pijaci, vidim da čita ko treba i tako jačamo".

foto: promo Laguna

"Bratstvo po mrlji" je knjiga u kojoj je Velikić skupio svoje kolumne, eseje koje je pisao godinama. Kako kaže, pisanje kolumne njegov je ventil.

"Tako se praznim, a u romanima ipak mora da postoji neko vreme i njegove odrednice, i tu su za one koje znaju koordinate. Literatura sadrži te konzervirane svetove", konstatuje dvostruki dobitnik Ninove nagrade i ističe da nema problem da pronađe inspiraciju za stvaranje u svetu u kome živimo.

"Kad se okrenem oko sebe u potrazi za temom, shvatim da je stvarnost subverzivnija od mašte, a oko nas ima tema koliko hoćete".



Kao gost iznenađenja, na promociju je stigao i književnik Miljenko Jergović.

foto: promo Laguna

"Velikić je neizlečivo uljudan i pristojan autor. Slažem se, lako je psovati, svi mi psujemo politiku, vlast... Velikić je jedan od retkih koji to ne radi, nije ni u Miloševićevo vreme, ne radi to ni danas. On piše na jedan šokantno pristojan način, što je čudo jer je psovka u Srbiji postala dominantna gesta. Njegov totalno apartni temperament i ta iščašenost i individualnost su najlekovitiji", kaže Jergović i konstatuje da je najveći problem književnosti u tome što je bezopasna za one koji je ne čitaju.



"Koji su dometi književnosti? Nažalost, književnost je nešto čime se bavi prosvećena manjina. Tekstovi, romani imaju uticaj na one koji čitaju, nažalost, oni su bezopasni za one koji ne čitaju. To je najveći problem književnosti. Blagu reč nikakvim čekićem ne možeš u tvrdo uho zabiti", kaže Jergović.

foto: promo Laguna

Marko Vidojković takođe je bio jedan od govornika na promociji kao i novinarka Danica Vučenić.

"Ova knjiga je putovanje kroz horor u kome živimo. U Srbiji mnogo lako zaboravljamo. U Velikićevom romanu na kraju smo svi zaklani iako smo naizgled živi, ali ne reagujemo na užase koji nas okružuju. On nam gospodski govori koliko smo truli. Knjiga je autentično svedočanstvo o društvu, o pojedincima u njemu i zato se može smatrati da je napisana za sva vremena", rekao je Vidojković.

Kurir.rs / Mona Cukić / Foto: Stefan Jokić

Kurir

Autor: Kurir