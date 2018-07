PAVLE VUISIĆ TITA NIJE MOGAO OČIMA DA VIDI: Kad je ušao u KAFANU i video njegovu sliku, tražio je ĆEBE! Samo je on imao hrabrosti za to!

Kolika je samo ironija to što jedan od naših najvećih glumaca Pavle Vuisić nije voleo komuniste, dok su oni njega obožavali.

U toj priči odnosa Paje i komunista ostala je i anegdota kada su ga kidnapovali sa njegovog čuvenog splava na Adi i odveli na prijem kod Tita, a sve povodom snimanja filma „Neretva“. Tu anegdotu je jednom prilikom za Nedeljnik ispričala njegova žena Mirjana Vuisić:

foto: Profimedia

- Ja sam većinu priča o Pavlu saznala posle njegove smrti. On nije želeo da priča. Kada je umro, sakupila sam njegove prijatelje da ispričaju sve što znaju. Tako sam saznala i za to kada su ga pokupili na Adi. On je naravno bio obučen ‘apa drapa’, za splav. Odveli su ga na Dedinje i hteli su da ga lepo obuku. On se bunio i rekao da neće. Ako ste me uzeli ovakvog, vodite me ovakvog, govorio je. Tito je čuo da se neko buni i poveo ga sa sobom i onda su se ispričali. Jedan prijatelj na Adi je video kako ga vode i njemu je Pavle rekao:

‘Slušaj, ako nekome budeš pričao, ne postojiš za mene.’ Bilo ga je sramota što je išao kod Tita“, ispričala je pre nekoliko godina Mirjana Vuisić i podsetila nas na još jednu anegdotu o odnosu Pavla i Tita.

Ovoga puta, Tita na zidu.

Ušao je, naime, Pavle u kafanu na Adi i kada su ga pitali šta želi, on je rekao: „Ćebe.“ A šta će mu ćebe? Pa da prekrije Titovu sliku, jer ne može da ga gleda…

foto: Printscreen

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen/Profimedia

Kurir

Autor: Kurir