JEDNIM VIDEOM GITARSKI GENIJE POSTAO INSTANT ZVEZDA: Ono što je uradio sa 6 žica graniči se sa NEVEROVATNIM! (VIDEO)

Da umetnost ne zna za granicu dokazao je virtouz Luka Strikanjoli. Mladi gitarista je fenomelanim snimkom oduševio muzičke fanove širom sveta i u kratkom roku postao internet senzacija.

On je u videu pod nazivom "Best of Prodigy in one take" (Najbolje od Prodidžija u jednom pokušaju) odao svojevrnu počast grupi koja je poznata po energičnim i zaraznim pesmama, i za nepuna tri minuta uspeo da odsvira njihove najpoznatije numere!

Kako je to zvučalo, pogledate u nastavku:

