KAKO SAM ZARADIO PRVI NOVAC : Raznosio sam novine i od prvih para kupio pogačice i karte za bioskop!

Iako je prošlo više od osam decenija od kada je Vlastimir Vlasta Velisavljević zaradio svoj prvi novac, slavni glumac se veoma dobro seća kako je to bilo.

foto: Dragana Udovičić

Pre dva dana napunio je 92 godine, ali ga nije napustila bistrina uma i sećanje na detinjstvo, koje je, kako kaže, bilo predivno.

Kad je čuo naše pitanje o prvom poslu i zaradi, počeo je slatko da se smeje.



"Pa je l' vi zovete iz Vlajkovićeve 8, gde je Kurir? Kakva slučajnost! Ja sam upravo tu imao svoj prvi posao"

"U toj zgradi! Ovako je to bilo. Bio sam dečačić od sedam-osam godina... Tu je bila štamparija lista Pravda. Mi deca raznosili smo novine, koje su se delile besplatno. Uzimali bismo ih tu u štampariji i raznosili ljudima po gradu", priča Velisavljević.

foto: Dragan Kadić

Tih godina, seća se on, Beograd nije bio kao sada.



"Uuu, nije bio ovoliki grad. Sve skupa je bilo od Slavije do Kalemegdana, a ja sam živeo u Kolarčevoj ulici. Mi dečaci smo rado radili, trčali smo, raznosili novine. To je bio moj prvi posao. Plaćali su nam nešto... Davali su nam oko dva-tri dinara", kaže Vlasta.

foto: Damir Dervišagić

Pitamo ga na šta je trošio taj novac, a on odgovara:



"Pa to je bilo toliko da smo imali za bioskop i pogačice. To je za nas decu bili značajno i dovoljno. Eh, sećam se svog detinjstva. Tada još nisam iskusio životne tegobe. Išao sam u Osnovnu školu "Kralj Aleksandar Prvi", preko puta Doma omladine, gde je sada Muzička škola. Na vrhu zgrade i dalje mogu da se naslute slova naziva moje škole. Bilo je to detinjstvo. To su najlepša sećanja, veoma draga i radosna", priča Velisavljević.

foto: Kurir M. Cukić

Kurir.rs/Silvija Slamnig/ Foto: Stefan Jokić

