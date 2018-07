PETER MURPHY SLAVI JUBILEJ BAUHAUSA U BEOGRADU

Legendarni muzičar Peter Murphy održaće koncert 9. novembra od 21:00 čas u dvorani Amerikana, Doma omladine Beograda, u okviru svetske turneje nazvane "40 Years of Bauhaus Ruby Celebration Feat. David J".

Nekadašnji frontmen Bauhausa Murphy najavio je da će mu se na turneji kojom proslavlja 40 godina kultnog benda pridružiti kao gost njegov suosnivač, basista David J.

Na koncertima će Murphy i David J. izvoditi u celosti uticajni debi album benda "In The Flat Field" (1980), uz dodatak drugih Bauhaus klasika.

Osnovani u Engleskoj 1978. godine, pioniri post-panka Bauhaus isklesali su svoj jedinstveni muzički kutak kombinujući minimalizam, art rok i mračni glam rok, uz veliku dozu sopstvenog eskperimentalizma, originalnosti i duha.

Murphy, David J., gitarista Daniel Ash i bubnjar Kevin Haskins probiili su se hitom “Bela Lugosi’s Dead” 1979. godine, usledio je debi "In The Flat Field" (1980), a zatim albumi "Mask" (1981), "The Sky’s Gone Out" (1982) i "Burning From The Inside" (1983). Bauhaus se raspao početkom osamdesetih, da bi se povremeno kratko okupljao (peti album "Go Away White" objavljen je 2008. godine), ali je njihovo delo ostalo izuzetno uticajano, nastavljajući da odzvanja decenijama kasnije.

Ulaznica za beogradski koncert Peter Murphy 40 Years of Bauhaus Ruby Celebration Feat. David J. košta 2.400 dinara na blagajni DOB-a počev od 1. avgusta.

Meet&greet ulaznica košta 6.000 dinara, njihov broj je vrlo ograničen, i mogu se isključivo kupiti u sedištu Long Play-a (Majke Jevrosime 42, stan 19, Beograd) radnim danima od 11.00 do 17.00, počev od 1. avgusta.

( Promo tekst - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir