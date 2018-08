KIM KARDAŠIJAN JE SMRŠALA 20 KILOGRAMA I SVI KAŽU DA JE ANOREKSIČNA: Starleta na udaru kritika zbog OVIH snimaka! Njene ruke su tanke kao čačkalice! (VIDEO)

Najpoznatija starleta na svetu Kim Kardašijan našla se na meti kritika fanova zbog premršavog izgleda.

Naime, oni je kritikuju da glorifikuje i zagovara anoreksiju u seriji postova koje je objavila na svom Twitter profilu.

U jednom od klipova, mlađa sestra Kendal joj kaže kako je zabrinuta jer misli da Kim uopšte ne jede i da izgleda premršavo, na šta Kim reaguje sa oduševljenjem i zahvaljuje joj se na komplimentu.

Komentari se nižu jer i Kloi je imala šta da kaže.

"Nikada nisam videla da neko tako dobro izgleda. Izgledaš kao lutka", rekla je Kloi.

Kim je oduševljena reakcijom i komplimentima da je mršava kao tašna koju Kendal ima. U kasnijim postovima, Kim kaže kako se ona ne oseća toliko mršavo i da ima 53 kilograma što je za njenu visinu od 159 cm zdrava težina prema tabeli idealnih proporcija.

Kloi je ukazala Kim na sve njene atribute koji dodaju na njenoj težini kao što su mišići, nadogradnja kose, guza, grudi - sve to je teško. Pri tom je naglasila da njena sestra ima figuru peščanog sata.

"Ali ona je anoreksična u struku. Njene ruke su tanke kao čačkalice", dodala je Kloi.

Kasnije joj je rekla da nije videla mršaviju osobu u životu, na šta joj je Kim ukazala na izgled njihove mlađe sestre Kendal.

"Kendal je prirodno takva. Treba mnogo truda da bi neko izgledao kao ti, to je zadivljujuće", rekla je Kloi.

Reći da je neko anoreksičan i da je to divno u jednoj rečenici je veoma pogrešno jer šalje lošu poruku svima. Mnogo ljudi ima prirodno mršavu figuru i to nikada ne treba da bude razlog da se neko ismeva. Ali, sa druge strane to ne treba ni da bude kompliment. Komentari su bili brzi i ne tako dobri na objave poznate starlete.

Stigli su i odgovori ljudi koji zagovaraju prirodne obline i višak kilograma. Oni su ukazali da je svako lep onakav kakav jeste i ad se ne treba stideti svog izgleda.

