MIONA MARKOVIĆ ZA KURIR: Tata me je terao na istoriju, a mene je zanimala samo gluma

Miona Marković je ime koje treba dobro da zapamtite. Od jeseni ćemo mladu glumicu, ćerku istoričara Predraga Markovića, gledati u tri TV serije i filmu "Čarape kralja Petra". Najteži zadatak studentkinja glume u klasi Dragana Petrovića Peleta ima u novom projektu Dragana Bjelogrlića "Žigosani u reketu", gde igra našu koleginicu novinarku.

- Glumim Ana Mariju, koja se iz Njujorka, gde je završila novinarstvo na univerzitetu Kolumbija, vraća u Srbiju kod oca da radi u redakciji. Njoj je ovde sve pomalo čudno - kaže Miona i dodaje:

- Ovo mi je prva velika uloga. Svakog dana naučim nešto novo. Posao novinara mi je veoma zanimljiv. Volim da snimam scene u redakciji. Ana Marija ima moralne dileme u svom poslu. Završila je fakultet, a tek sada shvata kako stvari funkcionišu u Srbiji.

foto: Zoran Jevtić



Miona ističe da se za ulogu borila na kastingu više od mesec dana.

- Najviše mi prija što se cela ekipa bavila mojim likom i pripremala me za snimanje. I dalje sam pod tremom, a kolege ispred i iza kamera pokušavaju da mi pomognu.

foto: Damir Dervišagić



Mlada glumica kaže da joj je lakše što će u seriji "Žigosani u reketu" imati podršku svojih klasića Mine Sovtić, Ive Ilinčić, Jovana Jovanovića i Amara Čorovića.

- Imaću scene s njima tek u nastavku - objašnjava Miona.

U glumu se, priznaje, zaljubila sa 12 godina.

- Igrala sam Ciganina na jednoj školskoj priredbi. Ljudi u publici su se smejali i još tada sam rešila da je to poziv za mene. Fakultet sam upisala tek iz trećeg pokušaja, što je ispalo dobro jer sam upala kod Peleta. Tata me je terao da idem na takmičenja iz istorije, ali me to nikad nije privlačilo. Htela sam da budem glumica.

foto: Stefan Jokić

Miona kaže da od koleginica najviše ceni Anitu Mančić.

- Ugledam se na Anitu i Jasnu Đuričić. Prelepo mi je i što snimam s Cveletom, koji mi igra tatu. Odlično su me svi prihvatili - zaključuje glumica, koju ćemo gledati i u serijama "Koreni" i "Jutro će promeniti sve".

Kurir/ Ljubomir Radanov/ Foto: Zorana Jevtić

U Holivudu mogu da budem samo ruska sobarica Miona nema nameru da gradi karijeru van Srbije.

- U inostranstvu mogu da igram samo neku sobaricu Ruskinju, a ne nešto što bih volela. Jedino u našoj zemlji mi se pruža mogućnost izbora - objašnjava Markovićeva.

