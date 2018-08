KONSTANTIN KOSTJUKOV: Spremni smo da napredujemo, ali nemamo uslove za to

Baletski umetnici u Srbiji izdvajaju se u odnosu na kolege u regionu, ali nemaju adekvatnu scenu za predstave koje se igraju svuda u svetu, kaže baletski umetnik i v. d. direktora Baleta Narodnog pozorišta Konstantin Kostjukov.

- Oko 90 odsto baletskih i operskih predstava ne može da se igra kod nas zato što naša scena ne zadovoljava uslove neophodne za njihovo izvođenje. Takođe, mi ne možemo da pozovemo strane umetnike da gostuju zato što nam je scena mala i neadekvatna... Spremni smo da idemo dalje, ali nemamo uslova za to - rekao je Kostjukov za Tanjug.

Foto: Nebojša Mandić



On je naveo da se Sava centar ne može smatrati scenom jer je to kongresna sala i ne zadovoljava uslove za baletske predstave.

- Ta scena je tvrda i neodgovarajuća... Pravu scenu u Beogradu uopšte nemamo - kaže baletski umetnik.

U osmišljavanju repertoara trudi se da obavezno uvrsti klasične komade, koji su, kako kaže, osnova umetnosti. Narodno pozorište, smatra on, treba da neguje klasiku i važno je da ona bude na repertoaru kako bi igrači ostali u formi, jer je "klasiku najteže igrati".

Dodaje da publici, naravno, treba predstaviti i savremeni balet.

- Na taj način želimo da u pozorište privučemo više mladih, a i da se igrači ravnomerno i profesionalno razvijaju u svim pravcima - kaže on.

foto: Nebojša Mandić



Istovremeno primećuje da mladi danas, zbog brzog načina života, nisu istrajni u svojim željama i idejama i misle da se uspeh brzo postiže.



- Put svakog umetnika je da što više nastupa u svetu i vidi nešto novo, ali ne shvataju da prvo treba da postanu umetnici. Misle da će, ako odu odavde, odmah postići veći uspeh, ali ne - prvo treba da postanu dobri umetnici, a za to postoje mogućnosti i u našem pozorištu - smatra Kostjukov i dodaje da Baletu Narodnog pozorišta nedostaje muških igrača.



O planu da će se graditi zgrada Opere i baleta na Trgu republike, na mestu sadašnjeg Staklenca, Kostjukov kaže da je to i dalje samo u fazi razgovora, ali da jedva čeka realizaciju tog projekta, koji je "zaista neophodan".

KURIR/ Foto: Nebojša Mandić

Kurir

Autor: Kurir