ISPUNJENA ŽIVOTNA ŽELJA MIŠE BLAMA: Otvoren prvi džez muzej u Srbiji! (FOTO)

Životna želja Miše Blama, jednog od najvećih džez muzičara na Balkanu koji je preminuo pre četiri godine je ispunjena! U Srbiji, tačnije u Nišu, otvoren je prvi džez muzej.

Ovaj specifični prostor, poznatiji pod imenom "Hamam" je nekadašnje tursko kupatilo u Tvrđavi, a sada je prostor pun instrumenata, slika, ploča, statua i sličnih predmeta. Otvaranjem muzeja sinoć zvanično je i počeo 35. Internacionalni džez festival "Nišvil 2018", a koncerti i razna druga dešavanja odvijaće se od 9. do 12. avgusta.

Još na vratima dominira slika Kandi Dulfer, džez saksofonistkinje, a svoje posebne sobe imaju Šaban Bajramović i kralj soula Solomon Berk.

"Miša Blam je bio čovek koji je život poklonio džezu. Kontrabasista i još mnogo toga je želeo da se u Beogradu otvori ovakav muzej, ali na žalost nije dočekao da vidi jedno ovakvo zdanje. Muzej će raditi preko celog dana do kraja festivala, a kasnije će biti otvoren do 20 sati uveče. Zanimljivo je da će posetioci moći da drže pa čak i muziciraju na instrumentima na kojima su svirali prvaci džeza. Svoje predmete je dao trubač Duško Gojković i drugi, a to su uglavnom retke ploče, delovi instrumenata i slično", rekao je Luka Nićiforović, kustos muzeja.

Na otvaranju muzeja je bila izvedena predstava, a deca su posebno bila oduševljena vatrometom. Ove godine, hit na "Nišvilu" biće nastup Džipsi Kingsa.

