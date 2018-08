SEVE U GLAVNOJ ULOZI, A FILM ISPOD CRTE! Pevačica odlazi u glumice, a ovo je lik koji će tumačiti!

Pevačica čiji kućni video nema ko nije gledao u bivšoj Jugoslaviji igra glavnu ulogu u ostvarenju "Ti si princeza" reditelja Petra Pašića, koji je ostao "ispod crte".



- Komisija je od 13 prijavljenih projekata izabrala tri. Scenario za film "Ti si princeza" radio je Dušan Bulić, sin Vanje Bulića, i veoma je zabavan. Severina je planirana za glavnu ulogu i ona je to prihvatila. Glumiće sredovečnu pevačicu koja je u mladosti bila velika zvezda, poznata i cenjena. Međutim, vreme je učinilo svoje. Ona se nije našla na estradi, pa je pala u zaborav. Film je po žanru melodrama - otkriva sagovornik Kurira koji je insistirao na anonimnosti.

Film "Ti si princeza" svakako će u narednom periodu biti snimljen, a očekuje se da u budućnosti dobije i podršku Filmskog centra Srbije, kao i da ima svog finansijera i u Hrvatskoj.



- Imam neke dve lepe ponude i veseliće me, možda iduće godine. To me jako raduje, malo onako pobeći, onda se vratiti - najavila je još zimus svoje angažman na filmu za "Ekskluziv".

Daroviti reditelj Petar Pašić na Festu je predstavio svoj novi film "O bubicama i herojima", gde glavnu ulogu igra manekenka Nataša Vojnović. Petar se već dokazao kao autor koji može da napravi komercijalni film, a već potpisuje režiju trećeg nastavka "Mi nismo anđeli" pod naslovom "Rokenrol uzvraća udarac".

Za Severinu je radio tri video-spota i već stidljivo najavio da priprema i film.

- Severina je jako talentovana i uvek spremna za nešto novo. S njom mi je uživanje da radim, jer šta god da joj predložim, makar to bilo skroz drugačije od nečeg što je do tada radila, ona je spremna da proba. Trenutno je u pripremi jedan veći projekat u koji je ona uključena, ali neću još o tome - izjavio je reditelj Petar Pašić.

Nije bez iskustva: Igrala i u pozorištu Severina već ima glumačkog iskustva jer je glumila u predstavama "Karolina Riječka" i "Gospoda Glembajevi". Glumila je i u filmovima "Gdje je nestala Slovenija?", "Duhovi Sarajeva" i "Pijetlov doručak". Njen prošlogodišnji nastup u Beogradu tema je dokumentarca "Kad se pretvorim u Severinu", u kojem, naravno, ima glavnu ulogu.

