SVI DETALJI MADONINOG BLUDNOG ŽIVOTA: Odrasla je uz religiju, pa pobegla u Njujork! Radila je svašta za novac, a bivši muž je otkrio njene čudne seksualne navike!

Ono što mnogi ne znaju jeste da je pevačica Madona vaspitavana u religioznom duhu i da je išla u katoličku školu.

Ima sedmoro braće i sestara, a njihova porodična kuća bila je ispunjena kipovima i krstovima Device Marije. Kod njih su često svraćali sveštenici i časne sestre. Kako je onda takva devojčica postala trn u oku Crkve, pape, Vatikana i hiljada puritanaca u Americi?

Ključni događaj dogodio se 1963. kada je Madonina majka umrla od raka, što je iz korena promenilo život njene porodice. Otac Silvio ponovo se oženio i dobio dve kćerke Dženifer i Mariju. Osećaj koji ju je tada obuzimao Madona je kasnije nazvala "sindromom Pepeljuge", koja je u sopstvenoj kući morala da radi kućne poslove i brine se o mlađoj braći i sestrama. Samo je, kako kaže, želela da pobegne od toga.

"Gledala sam kako moja braća rade šta god žele, ali mi devojke smo uvek morale da se oblačimo i ponašamo na određeni način. Morale smo da nosimo suknje do kolena, da se pokrivamo, ne koristimo šminku i ne činimo ništa što bi privlačilo pažnju. Jedna od omiljenih rečenica mog oca, a ja njega volim neopisivo, iako je on vrlo, vrlo staromodan, bila je da bi svet bio puno bolji da je u njemu više devica", ispričala je Madona u intervjuu za Harper’s Bazaar koji je imao identični naslov: "Like a virgin".

Njen beg je bio Njujork. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da je prve godine silovana na krovu zgrade, dok su joj držali nož uperen u leđa. U stan su joj provalili tri puta. Ipak, nije odustajala. Štaviše, kako je rekla, osećala je da je na pravom mestu i da jedino tu može da uspe. Radila je sve poslove koji su joj bili ponuđeni, ne stideći se da za novac pozira gola za aktove u umetničkim školama, a 1980. je za 100 dolara glumila u soft-porno filmu "A Certain Sacrifice", gde je učestvovala u sceni orgija i bila silovana u kafiću. Međutim, onog trenutka kada je čvrsto odlučila da započne solo muzičku karijeru, odmah se vinula u zvezde.

Već do 1990. godine Madona je prodala 70 miliona albuma i imala bruto zaradu od 1.200.000 dolara. Snimila je 12 albuma, nekoliko manje-više uspešnih filmova i trudila se da uvek iznova šokira i uvek bude inovativna.

"Budi jak, veruj u slobodu i Boga, voli sebe, shvati svoju seksualnost, imaj smisao za humor, masturbiraj, ne sudi o ljudima na temelju njihove religije, boji kože ili seksualnim navikama, voli život i svoju porodicu", životni je moto pevačice koja je neuporedivo bolje prošla na sceni nego u svom privatnom, intimnom životu.

Mnogi nagađaju da je njena neprežaljena ljubav glumac Šon Pen sa kojim je bila u braku četiri godine. Bio je to jedan od najturbulentnijih holivudskih brakova koji je sve četiri godine punio novinske strane, a Penov temperament Madona je osetila na svojoj koži. Pen ju je, navodno, više puta istukao, ali Madona je ta nagađanja opovrgnula 2015. godine opisavši te navode kao uvredljive, preterane, zlobne i lažne. U poslednjoj godini braka bili su najveći neprijatelji, ali s godinama je bes polako jenjavao i prerastao u prijateljstvo. Kako je pevačica jednom prilikom i sama rekla, bili su "dve srodne duše sa divljim karakterom koje zbog nezrelosti i slave nisu dugo izdržale zajedno".

Nakon Pena bila je u braku sa glumcem Vorenom Bitijem, koji je kasnije govorio o njoj kao o "spektakularnoj umetnici".

Tri godine nakon glumca, 1994. se "spetljala" sa košarkašem Denisom Rodmanom. Iako je njihova veza trajala samo dva meseca, kasnije je Rodman u svojoj autobiografiji sa javnošću podelio jedan pikantan detalj iz njihove intime. Naime, napisao je kako ga je Madona nazvala jedne noći iz Las Vegasa tražeći od njega da sedne na prvi avion i vodi ljubav s njom zato što ovulira. Ubrzo je Madona upoznala Kubanca Karlosa Leona, koji je prvo postao njen lični trener, a potom, u oktobru 1995. i otac njenog prvog deteta, ćerke Lurd.

Svoj drugi brak sklopila je nekoliko godina kasnije, nakon fatalnog susreta sa britanskim rediteljem Gajem Ričijem, koga je 1998. upoznala na večeri kod pevača Stinga. Pop kraljica i reditelj venčali su se dve godine kasnije u škotskom dvorcu. Devet godina kasnije par se razveo. Razvod je bio vrlo prljav, pa je Britanac sa javnošću podelio i ponešto od njenih seksualnih navika. U jednom intervjuu on je rekao kako je pevačica rob svog alter ega.

"Ona je egocentrična i površna. Ima i čudne seksualne navike. Umišljena je, a za vreme seksa sam smeo da slušam samo njenu muziku. Volela je da vodi ljubav na posebnoj fotelji opremljenoj audio opremom, što je značilo da sam za vreme vrlo neudobnog seksa morao da slušam i glasnu, uvek istu muziku. Nije normalna. Znam sve njene pesme napamet”, žalio se Gaj.

Poslednje decenije, Madona s vremena na vreme zagolica javnost svojim vezama sa mladim muškarcima, ali neretko se ispostavi da oni imaju svoju svrhu i rok trajanja. Ima šestoro dece, od kojih je četvoro usvojila.

