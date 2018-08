OKUPILO SE VIŠE OD 10.000 LJUDI, ISPOŠTOVANA ODLUKA ODBORA: Folk zvezde proterane, Gučom se orila SAMO TRUBA! (FOTO, VIDEO)

Ne čili, ne smanjuje se magična moć dragačevskih truba! Njihov zov, magični zvuk, okupio je i ove godine, nezvanične su procene, desetine hiljada ljudi u Guči, onih koji se na zvuk užičkog kola ili "Kalašnjikova" naježe, i to izistinski. I koji će u Guču doći i iduće godine.

"Ove godine poštovana je odluka saborskog odbora, u Guči se čula samo truba! Sabor vraćamo trubi i trubačima i to, koliko vidimo, javnost odobrava", kaže Slobodan Jolović, predsednik Saborskog odbora.

Jolović kaže da je saboraša u Guči bilo više no prošle godine, koliko ukupno, to je teško prebrojati, i da je ovogodišnja poseta dobra, s obzirom na to da su istog vikenda bili veliki festivali na Zlatiboru, u Nišu i Vrnjačkoj Banji.

"U subotu uveče obišao sam grad, ulice pune, sve šatre pune. Cene su bile raznolike, za svačiji džep, saboraši su mogli da popiju kafu za 50 dinara, ali i da svrate na neka ekskluzivna mesta koja su bila krcata", kaže Jolović.

Nerado organizatori procenjuju i koliko je hrane pojedeno, koliko pića popijeno za četiri saborska dana. I to je vrlo teško izračunati. Iskusniji ugostitelji i saboraši procenjuju da je popijeno barem 200.000 litara piva, pojedeno 25.000 porcija kupusa i do 2.000 jagnjića i prasića.

Ove godine dosta problema bilo je u saobraćaju, na prilazima Guči, i to iz pravca Užica i zapadne Srbije. Pošto su radovi na putu Lučani-Guča počeli petnaestak dana pred Sabor, saboraši iz zapadne Srbije mogli su u Guču lokalnim putevima preko Arilja, Kravarice, mnogi su na seoskim putevima lutali u nedostatku putokaza, ili - preko Čačka, a na magistrali Užice - Požega - Čačak tri semafora zbog radova na putu, duge kolone, zastoji... Mnogi su zbog toga i odustali.

Prva zvezda Sabora ove godine je bila portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. U Guči su svirali i majstori, od Dejana Petrovića, Dejana Lazarevića, ali su pristigli i novi majstori, Stefan Mladenović, Marko Trnavac, Marko Gligorijević, Ivan Đenadić, i pokazali da nova generacija srpskih samoukih trubača nije ništa lošija od slavnih prethodnika. Sve prolazi i menja se, samo je dragačevska truba večna.

